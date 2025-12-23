Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χουγκάζ, απομένει η Τσεντεβίτα Ολίμπια
INTIME SPORTS
Onsports team 23 Δεκεμβρίου 2025, 13:09
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χουγκάζ, απομένει η Τσεντεβίτα Ολίμπια

Ο ΠΑΟΚ φουλάρει για ακόμα μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Νίκο Χουγκάζ από την Τσεντεβίτα Ολίμπια.

Η υπόθεση του 25χρονου φόργουορντ επανήλθε στο προσκήνιο, μετά την αρχική επαφή που είχαν οι δύο πλευρές στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο ΠΑΟΚ επανήλθε δυναμικά και προσφέρει ένα συμβόλαιο που ικανοποιεί απόλυτο τον Χουγκάζ, ωστόσο το θέμα, πλέον, είναι η ομάδα του.

Η Τσεντεβίτα Ολίμπια δεν δείχνει, προς το παρόν τουλάχιστον, διατεθειμένη να αφήσει τον παίκτη να αποχωρήσει, ωστόσο στον «Δικέφαλο του Βορρά» είναι αποφασισμένοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Το ερχόμενο διήμερο είναι καθοριστικό, όσον αφορά στην τελική έκβαση της υπόθεσης.

Ο Χουγκάζ αγωνίζεται στο εξωτερικό από το 2024, όταν μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Ανδόρας, ενώ στη συνέχεια πήγε στη Σλοβενία για λογαριασμό της Τσεντεβίτα Ολίμπια. Με τους «δράκους» μετράει 6.2 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 5 αγώνες στο φετινό Eurocup.  



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Η Λάτσιο θέλει να αποκτήσει άμεσα τον Φώτη Ιωαννίδη, λένε στην Ιταλία
36 λεπτά πριν Μεταγραφές: Η Λάτσιο θέλει να αποκτήσει άμεσα τον Φώτη Ιωαννίδη, λένε στην Ιταλία
EUROLEAGUE
Euroleague: Επίσημο! Ο Πενιαρόγια διάδοχος του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν
48 λεπτά πριν Euroleague: Επίσημο! Ο Πενιαρόγια διάδοχος του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν
ΜΠΑΣΚΕΤ
Α1 Γυναικών: Άλλαξε ώρα το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός
1 ώρα πριν Α1 Γυναικών: Άλλαξε ώρα το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός
EUROLEAGUE
Euroleague: Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για υβριστικά συνθήματα – Ποινές σε άλλες ομάδες
2 ώρες πριν Euroleague: Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για υβριστικά συνθήματα – Ποινές σε άλλες ομάδες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved