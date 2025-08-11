Κορυφαίος Ισπανός παίκτης στο εξωτερικό ο Χουάντσο!

Το βραβείο του καλύτερου Ισπανού παίκτης, εκτός Ισπανικών τοιχών θα παραλάβει ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού από την ισπανική Ομοσπονδιά μπάσκετ.

Μία ακόμα σπουδαία διάκριση για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να βραβευτεί από την ισπανική Ομοσπονδία ως ο καλύτερος Ισπανός παίκτης που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Η διάκριση αυτή, βεβαίως, αντανακλά και στην ομάδα του Παναθηναϊκού η οποία έχει στις τάξεις της έναν ακόμα πραγματικό σούπερ σταρ του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ.

Η ισπανική Ομοσπονδία μπάσκετ, όπως αναφέρει η «MARCA», θα βραβεύσει τον αστέρα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στο «VI Spanish Basketball Gala» ως τον καλύτερο Ισπανό παίκτη που αγωνίζεται στο εξωτερικό.