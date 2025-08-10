Ρεκόρ πωλήσεων για τις νέες εμφανίσεις της Λίβερπουλ – Τεράστια ζήτηση για το όνομα «Ντιόγκο Ζότα»

Onsports Team

Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε η νέα συνεργασία των «κόκκινων» με το brand αθλητικής ένδυσης που παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις πριν μία εβδομάδα.

Μέσα σε μία εβδομάδα, οι φανέλες εντός κι εκτός έδρας της Λίβερπουλ, πωλήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά! Ξεκινώντας έτσι τη συνεργασία με την adidas, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως ανακοίνωσε το αγγλικό κλαμπ.

Όπως αναφέρουν οι «κόκκινοι», η ζήτηση παγκοσμίως είναι τεράστια. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη εμφάνιση (εντός έδρας) και μόνο, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα κυκλοφορίας την περασμένη σεζόν, έχει αύξηση στις πωλήσεις κατά 700%! Με τις παραγγελίες να έρχονται από 150 διαφορετικές χώρες.

Παράλληλα, ήταν η πλέον πολυάσχολη εβδομάδα για το επίσημο store της ομάδας στο «Άνφιλντ». Όσο για το όνομα που προτιμούν οι φίλοι της Λίβερπουλ στις φανέλες, την πρωτιά έχει ο νεοφερμένος, Φλόριαν Βιρτς.

Το συγκινητικό είναι πως δεύτερος στις προτιμήσεις έρχεται ο Ντιόγκο Ζότα. Με τους οπαδούς των «reds» να θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, αγοράζοντας τη φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό «20» στην πλάτη. Όπως έχει γνωστοποιήσει η Λίβερπουλ, τα έσοδα από τις πωλήσεις της φανέλας του Πορτογάλου που σκοτώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, θα πάνε σε φιλανθρωπικό σκοπό.