Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη
Onsports Team 08 Αυγούστου 2025, 12:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις live αθλητικές μεταδόσεις, σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου.

To τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Αλ Τααβόν από τη Σαουδική Αραβία, ξεχωρίζει από το αθλητικό «μενού» της ημέρας.

Παράλληλα, στη ζωή μας ξαναμπαίνουν κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κάνουν σέντρα από σήμερα, όπως το πορτογαλικό.

Μάλιστα, αγωνίζεται η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να βρίσκεται στην αποστολή και δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal



Ροή ειδήσεων

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο ΟΠΑΠ Game Time για το μεγάλο όνειρο με την Εθνική στο Eurobasket
5 λεπτά πριν Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο ΟΠΑΠ Game Time για το μεγάλο όνειρο με την Εθνική στο Eurobasket
EUROBASKET
Εθνική Ελλάδας: Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Κύπρο - Πού θα δείτε το τουρνουά
54 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Κύπρο - Πού θα δείτε το τουρνουά
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός: Κοντά στην απόκτηση του Λοντίγκιν
2 ώρες πριν Λεβαδειακός: Κοντά στην απόκτηση του Λοντίγκιν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σκοτώθηκε Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια
3 ώρες πριν Σκοτώθηκε Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια
