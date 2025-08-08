Σκοτώθηκε Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια

Onsports Team

Ο Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, υπήρξε διεθνής με την Παλαιστίνη και δυστυχώς έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επίθεσης στη νότια λωρίδα της Γάζας.

Επίθεση Ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στοίχισε τη ζωή στον Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ. Τον άνθρωπο που είχε το παρατσούκλι «Πελέ της Παλαιστίνης», λόγω της ποδοσφαιρικής του ικανότητας. Είχε υπάρξει διεθνής με την Παλαιστίνη και σκοτώθηκε στα 41 του χρόνια.

Ο Αλ-Ομπέιντ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο εξωτερικό, περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όταν έγινε η Ισραηλινή επίθεση και δυστυχώς δεν μπόρεσε να γλιτώσει. Κάτι που γνωστοποίησε και η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Παλαιστίνης.

Ήταν διάσημος για την εξαιρετική του ντρίπλα και πέρα από «Πελέ», τον φώναζαν επίσης «Γαζέλα» και «μαύρο κόσμημα». Ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του πέντε παιδιά.

Ήταν γεννημένος στη Γάζα και πέρασε την καριέρα του σε ομάδες της Παλαιστίνης. Έπαιξε στην Αλ-Σάτι Σέρβις (Κιντμάτ Αλ-Σάτε), την ομάδα της πόλης του. Το 2009, μεταγράφηκε στο Κέντρο Νέων Αλ-Αμάρι στη Δυτική Όχθη, όπου έπαιξε μέχρι το 2013 και κέρδισε το πρώτο παλαιστινιακού επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τη σεζόν 2010-2011.

Επιστρέφοντας στη Λωρίδα της Γάζας, έπαιξε ξανά για ομάδες όπως η Γάζα Σπορτς Κλαμπ και η Αλ-Σάτι. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος σε δύο συνεχόμενες σεζόν (2015-2016 και 2016-2017). Υπήρξε 24 φορές διεθνής με την Παλαιστίνη.