Λεβαδειακός: Κοντά στην απόκτηση του Λοντίγκιν

Onsports Team

Ο έμπειρος τερματοφύλακας που αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται μια… ανάσα από την ομάδα της Βοιωτίας.

Προς Λεβαδειακό οδεύει ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος αναμένεται μέσα στο επόμενο 48ωρο να λύσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό που είχε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2026.

Ο έμπειρος γκολκίπερ είχε πριν από ένα μήνα συζητήσεις με την σαουδαραβική Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη, οι οποίες ωστόσο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Στον Παναθηναϊκό είχε γίνει τέταρτη επιλογή στους γκολκίπερ μετά την έλευση και των Αλμπάν Λαφόν και Κωνσταντίνου Κότσαρη κι εδώ και λίγες ημέρες είχε πάρει το «ελεύθερο» απ’ το κλαμπ για να βρει ομάδα και να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Λοντίγκιν είχε συζητήσεις με τον Λεβαδειακό και είναι πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για να «μετακομίσει» στον σύλλογο της Βοιωτίας για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.