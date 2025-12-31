EuroLeague: Αναβλήθηκε η αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Χάποελ και Παρί

Οnsports Τeam

Η αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague μεταξύ Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρί που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου.

Η αναμέτρηση της Χάποελ με την Παρί που ήταν προγραμματισμένη για τις 9 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί με τη EuroLeague να ανακοινώνει πως αυτό θα συμβεί σχεδόν δύο μήνες μετά. Συγκεκριμένα στις 3 Μαρτίου.

Ο λόγος της αναβολής έχει να κάνει με δυσκολίες στη μετακίνηση της γαλλικής ομάδας από την Κωνσταντινούπολη, όπου αντιμετωπίζει την Εφές (7/1, 19:30) δύο ημέρες νωρίτερα για την 20η αγωνιστική, προς το Τελ Αβίβ.

Στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου στο Παρίσι για την 5η αγωνιστική, η ισραηλινή ομάδα είχε επικρατήσει έπειτα από ένα θρίλερ, με 89-88.