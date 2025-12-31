Μεταγραφές: Κίνηση με φόντο το μέλλον για τον ΠΑΟΚ - Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Σαρρή!

Onsports team

Ο Γιάννης Σαρρής είναι και με τη… βούλα παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου χαφ.

Μια μεταγραφή με… μέλλον ολοκλήρωσε ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Γιάννη Σαρρή, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4,5 ετών. Ο 18χρονος υψηλόσωμος χαφ είναι διεθνείς με τις «μικρές» Εθνικές κι αποτελεί επένδυση για το μέλλον.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου, γεννημένου τον Μάρτιο του 2007, Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα. Ο νεαρός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ έως τις 30.06.2029.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής πήγε το 2023 στην Ιταλία και τη Μόντενα, αρχικά για την Κ17, μα γρήγορα προωθήθηκε στην Primavera 2, στην οποία μάλιστα κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές, πέντε γκολ και δύο ασίστ. Με τη Μόντενα είχε συμβόλαιο έως το 2027, ενώ συμμετείχε και στην προετοιμασία της Α’ ομάδας. Είναι δε και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Νέων Κ19, με την οποία μετρά έξι συμμετοχές.

Πιστός στο πλάνο του, ο ΠΑΟΚ επενδύει στο μέλλον, με την απόκτηση ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, με πολύ καλές προοπτικές.

Καλώς ήρθες, Γιάννη!»