EuroLeague: Αυλαία στην 31η αγωνιστική με Βίρτους – Παρτιζάν
Οnsports Τeam 11 Μαρτίου 2026, 10:25
EUROLEAGUE

EuroLeague: Αυλαία στην 31η αγωνιστική με Βίρτους – Παρτιζάν

Η EuroLeague έχει μπει στην τελική της ευθεία με την 31η αγωνιστική της διοργάνωσης να ξεκινάει σήμερα στην Ιταλία με το παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στην Παρτιζάν.

Την Τετάρτη (11/3) θα γίνει το πρώτο τζάμπολ για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Πιο συγκεκριμένα, η Βίρτους Μπολόνια θα φιλοξενήσει την Παρτιζάν (21:45).

Οι γηπεδούχοι θέλουν την νίκη για να συνεχίσουν να παλεύουν τις όποιες πιθανότητες τους αναλογούν, τη στιγμή που το ρεκόρ τους είναι στο 13-17, απέναντι στην ομάδα του Βελιγραδίου που βρίσκεται στο 9-20.

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 11/3/26

21:45    Βίρτους – Παρτιζάν

Πέμπτη 12/3/26

20:00 Μονακό – Ολυμπιακός

21:00 Ντουμπάι – Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν – Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Εφές

22:00 Παρί – Βιλερμπάν

22:00 Παανθηναϊκός – Ζαλγκίρις

Παρασκευή 13/3/26

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία 



