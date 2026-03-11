EuroLeague: Αυλαία στην 31η αγωνιστική με Βίρτους – Παρτιζάν
Η EuroLeague έχει μπει στην τελική της ευθεία με την 31η αγωνιστική της διοργάνωσης να ξεκινάει σήμερα στην Ιταλία με το παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στην Παρτιζάν.
Την Τετάρτη (11/3) θα γίνει το πρώτο τζάμπολ για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Πιο συγκεκριμένα, η Βίρτους Μπολόνια θα φιλοξενήσει την Παρτιζάν (21:45).
Οι γηπεδούχοι θέλουν την νίκη για να συνεχίσουν να παλεύουν τις όποιες πιθανότητες τους αναλογούν, τη στιγμή που το ρεκόρ τους είναι στο 13-17, απέναντι στην ομάδα του Βελιγραδίου που βρίσκεται στο 9-20.
Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 11/3/26
21:45 Βίρτους – Παρτιζάν
Πέμπτη 12/3/26
20:00 Μονακό – Ολυμπιακός
21:00 Ντουμπάι – Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν – Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Εφές
22:00 Παρί – Βιλερμπάν
22:00 Παανθηναϊκός – Ζαλγκίρις
Παρασκευή 13/3/26
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ
