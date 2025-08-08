Ομάδες

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Κύπρο - Πού θα δείτε το τουρνουά
Onsports Team 08 Αυγούστου 2025, 15:44
EUROBASKET

Με 16 παίκτες στην αποστολή αναχωρεί σήμερα για την Κύπρο η Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Για την Κύπρο αναχωρεί σήμερα η Εθνική ανδρών, αφού προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Στη Λεμεσό, πρώτο της προορισμό και στο Eurobasket 2025, θα συμμετάσχει στο ECOMMBX Cup με δύο πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας, αύριο Σάββατο 9/10 με τη Σερβία (20:30) και μια μέρα αργότερα, με το Ισραήλ (20:30).

Στην αποστολή συμμετέχουν 16 παίκτες, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.

Οι ώρες και το κανάλι του τουρνουά στην Κύπρο

Τις αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας με τους αντιπάλους της -και όχι μόνο- θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση η ΕΡΤ1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μετάδοσης των αγώνων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Ισραήλ | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Σερβία | ΕΡΤ1

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Σερβία | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Ισραήλ | ΕΡΤ1



