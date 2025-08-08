ΑΕΚ: Δύο χρόνια από τη δολοφονία του Κατσούρη - «Χάθηκε άδικα, ύπουλα και απάνθρωπα»

Onsports Team

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, κατά τη διάρκεια επεισοδίων με τους χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Η οικογένεια της Ένωσης έστειλε το μήνυμα της μέσω social media για να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου της ομάδας.

Με την ερασιτεχνική ΑΕΚ να ζητάει δικαίωση για την ψυχή του, καθώς δύο χρόνια μετά κανείς δεν έχει τιμωρηθεί για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

«Δύο χρόνια από τότε που χάθηκε άδικα, ύπουλα και απάνθρωπα, ο αδελφός μας, Μιχάλης Κατσούρης. Αλλά και δύο χρόνια δίχως δικαιοσύνη και δικαίωση για το αίμα του.

Μιχάλη, είσαι και θα είσαι για ΠΑΝΤΑ ανάμεσά μας, ΗΡΩΑΣ και ΣΥΜΒΟΛΟ για όλους μας! Μιχάλη ΖΕΙΣ!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΠΑΡΩΝ!», αναφέρει η Ερασιτεχνική ΑΕΚ.

Το post της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Το μήνυμα της ΑΕΚ Betsson: