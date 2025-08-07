Μπαρτσελόνα: Έλαβε άδεια για να λειτουργήσει το νέο «Καμπ Νου»

Onsports Team

Στις 27.000 η αρχικά επιτρεπόμενη χωρητικότητα του γηπέδου – Πότε θα ανοίξει τις πύλες του για πρώτη φορά.

Μετά από συνεχόμενες αναβολές στο άνοιγμα του νέου «Καμπ Νου», έφτασαν καλά νέα στην Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Mundo Deportivo», το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης χορήγησε άδεια λειτουργίας στο νέο «Καμπ Νου». Κάτι που αφορά το άνοιγμα του γηπέδου!

Αυτό αναμένεται να συμβεί στην 4η αγωνιστική της La Liga, στο ματς με την Βαλένθια που είναι προγραμματισμένο για τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η αρχική άδεια είναι προσωρινή. Γι’ αυτό και επιτρέπει την παρουσία 27.000 θεατών και όχι 60.000 όπως υπολόγιζαν οι «μπλαουγκράνα». Ζητήθηκε να ολοκληρωθούν τρεις ακόμη φάσεις εργασιών για να φτάσει το επιτρεπτό σε τέτοιο νούμερο.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, όταν και θα είναι έτοιμο το γήπεδο της Μπαρτσελόνα. Τότε η χωρητικότητά του θα είναι 105.000.