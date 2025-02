Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ντέρμπι γοήτρου και πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Το τρίτο «αιώνιο» ντέρμπι της φετινής χρονιάς ετοιμάζεται να υποδεχθεί το φαληρικό γήπεδο. Το απόγευμα της Τετάρτης (05/02) θα γίνει η σέντρα στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, όπου η ομάδα που θα πάρει τη νίκη θα «τσεκάρει» το «εισιτήριό» της για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο «αιώνιοι» έχουν αφήσει ανοικτούς… λογαριασμούς έπειτα από την ισοπαλία 1-1 στο ΟΑΚΑ. Στον πρώτο προημιτελικό της 15ης Ιανουαρίου, οι «πράσινοι» είχαν ανοίξει το σκορ στο 51ο λεπτό με τον Φίλιπ Τζούρισιτς, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» έφεραν το ματς στα ίσια στο 74’ με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Η ομάδα που θα πάρει τη νίκη, είτε στην κανονική διάρκεια του επαναληπτικού, είτε στην παράταση ή τα πέναλτι, θα βρεθεί απέναντι στην ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με το πρώτο ματς στην έδρα της και τη ρεβάνς στην «OPAP Arena».

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» το μεσημέρι της Τρίτης (04/02) και στην συνέχεια ανακοινώθηκε η αποστολή. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Κωνσταντή Τζολάκη, αλλά και τον τραυματία Μάρκο Στάμενιτς, ενώ αντίθετα συμπεριέλαβε τους «νέους» Μπρούνο Ονιεμαέτσι, Αντρέ Όρτα και Λούις Πάλμα και επιστρέφει ο Κοστίνια, που εξέτισε την τιμωρία του.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κάρμο, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Μαρτίνς, Βέλντε, Γκαρθία, Όρτα, Τσικίνιο, Ολιβέιρα, Έσε, Πάλμα, Παπακανέλλος, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Κωστούλας.

Το απόγευμα της Τρίτης (04/02) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του «τριφυλλιού» για τη ρεβάνς του Φαλήρου. Ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τους «εκλεκτούς» του, χωρίς μπορεί να υπολογίζει στον Τιν Γεντβάι και τον Γουίλιαν Αράο, με τον Βραζιλιάνο να ταλαιπωρείται από τεντοτίτιδα και τον Κροάτη να συνεχίζει τη θεραπεία του. Εκτός έμειναν και οι Κάρλος Ζέκα, Δημήτρης Λημνιός και Φίλιπ Μαξ. Αντίθετα, στα πλάνα του Πορτογάλου κόουτς είναι οι Σβέριρ Ίνγκασον, Νεμάνια Μαξίμοβιτς και Φίλιπ Τζούριτσιτς που εξέτισαν τις ποινές τους.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Φικάι, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μάντσινι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ, Νταμπίζας.

