Νεϊμάρ: Έφτασε η ώρα της επιστροφής - Στην αποστολή της Αλ Χιλάλ για το Champions League Ασίας

«Ξέρω ότι είσαι ανυπόμονος, είμαι κι εγώ, και στις 21 Οκτωβρίου επιστρέφω», αναφέρει βίντεο που δημοσίευσε η Αλ Χιλάλ, όπου ο 32χρονος Βραζιλιάνος σταρ λέει ότι είναι «έτοιμος» να παίξει ξανά.

Ο Νεϊμάρ, ο οποίος εντάχθηκε στην Αλ-Χιλάλ τον Αύγουστο του 2023 από την Παρί Σεν Ζερμέν, τραυματίστηκε στους χιαστούς συνδέσμους και τον μηνίσκο του στις 17 Οκτωβρίου με τη Βραζιλία σε έναν προκριματικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 εναντίον της Ουρουγουάης. Μέχρι στιγμής έχει παίξει μόνο πέντε αγώνες με τον σύλλογο της Σουδικής Αραβίας.

Al-Hilal is happy to announce that Neymar will join the squad for the away trip to Al-Ain ??



He’s back ?@neymarjr ? pic.twitter.com/G9Lu4sZPaS