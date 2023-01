Έκανε χαβαλέ ο Γκαρσία πριν ανακοινωθεί ο Κριστιάνο - «Πρώτα ήθελα τον Μέσι» (video)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πήρε απόφαση να αφήσει την Ευρώπη και να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Νασρ, η οποία του έστρωσε έναν πακτωλό χρημάτων. Άλλωστε, ο CR7 έχει γίνει πλέον ο παίκτης με το ακριβότερο συμβόλαιο στην ιστορία.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα βίντεο που δείχνει τον Ρούντι Γκαρσία, τον προπονητή της Αλ Νασρ να κάνει πλάκα, λίγο πριν την οριστική συμφωνία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας πως πρώτος του στόχος ήταν ο Λιονέλ Μέσι.

«Πρώτα ήθελα να φέρω τον Μέσι. Προσπάθησα να τον φέρω ο ίδιος απευθείας από την Ντόχα», ήταν οι ατάκες του όταν είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο απόκτησης του Κριστιάνο Ρονάλντο, με αρκετή διάθεση για να κάνει πλάκα.

Δείτε το βίντεο:

?️ Rudi Garcia (Al Nassr manager) before the day of Cristiano Ronaldo's signing



"I want to bring Messi directly from Doha, Qatar" pic.twitter.com/2B8iKs0B3t