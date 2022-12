Πελέ: Επιδεινώνεται η υγεία του «Βασιλιά» της μπάλας - «Αποχαιρετά συγγενείς και φίλους»

Την πιο μεγάλη μάχη του συνεχίζει να δίνει ο Πελέ.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Σάο Πάουλο και σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές κοντά στην οικογένειά του, ο «Βασιλιάς» της μπάλας έχει αρχίσει να αποχαιρετά τους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους του.

Από την κλινική «Άλμπερτ Αϊνστάιν», πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις 21 Δεκεμβρίου, όταν στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφερόταν πως ο όγκος που είχε ο Πελέ στο παχύ έντερο έχει παρουσιάσει εξέλιξη και η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί.

Εξάλλου, τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν δημοσιεύματα στη Βραζιλία, που ανέφεραν πως η Σάντος έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για το «αντίο» στον μάγο της μπάλας.

Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e