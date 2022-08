Premier League: Νέα «γκέλα» για Λίβερπουλ, με μοιραίο τον Νούνιες

Σημαντικό έδαφος στη μάχη διεκδίκησης του πρωταθλήματος χάνει με το ξεκίνημα της σεζόν η Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, μετά το 2-2 της πρεμιέρας στην έδρα της Φούλαμ, δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε την Κρίσταλ Πάλας στο Άνφιλντ, παραχωρώντας ισοπαλία με 1-1.

Μοιραίος για τους «reds» ήταν ο Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος στο 57ο λεπτό είδε απευθείας κόκκινη κάρτα, επειδή αψυχολόγητα δεν συγκράτησε τα νεύρα του και έδωσε κουτουλιά στον Γιόαχιμ Άντερσεν, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.

Darwin Nunez has been sent off with a red card after head butting a player#PremierLeague #LiverpoolFC pic.twitter.com/D0tIM3DhLn