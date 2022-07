Τρομέρες στιγμές στην προπόνηση της Παρί Σεν Ζερμέν - Την παρακολούθησαν 13.000 φίλαθλοι (videos)

Μάλιστα χαμός έγινε κατά την παρουσία των Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ, με τους Ιάπωνες να ζητάνε ένα αυτόγραφο από τους άσους της Παρί Σεν Ζερμέν. Στο γήπεδο, ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε υπέροχο γκολ με τακουνάκι έχοντας αγχωθεί για να μη χτυπήσει και τον τερματοφύλακα με την κίνηση του ποδιού του.

Δείτε τις φάσεις

Kylian Mbappé is in midseason form already ?



(via @PSG_English) pic.twitter.com/xB5LDE3qbR