Μπαρτσελόνα: Η τεράστια υποχώρηση του Ομπαμεγιάνγκ - Το ποσό που θα παίρνει στους «μπλαουγκράνα»

Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα, ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, αφήνοντας μετά από 4 χρόνια την Άρσεναλ.

Ο 32χρονος επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και με ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο ο μισθός για τους πρώτους έξι μήνες του Ομπαμεγιάνγκ θα είναι συμβολικός.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η «Mundo Deportivo», ο έμπειρος επιθετικός θα αμείβεται με 5.000 ευρώ την εβδομάδα, τη στιγμή που στην Άρσεναλ λάμβανε 350.00 ευρώ σε επτά ημέρες.

Βέβαια, αυτό γίνεται, διότι οι Καταλανοί έπρεπε να συμμορφωθούν με το ανώτατο όριο αποδοχών της La Liga, διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να τον εγγράψει στο ρόστερ της.

