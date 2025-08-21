Πρόκληση από Τούρκο οπαδό στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Κυμάτισε σημαία με το έμβλημα του Κεμάλ

Onsports Team

Υποστηρικτής της Σαμσουνσπόρ έκανε επίδειξη προκλητικής συμπεριφοράς στο Καλλιμάρμαρο, κυματίζοντας τη σημαία με το έμβλημα της ομάδας που είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ πάνω στο άλογο.

Η παρουσία οπαδών της Σαμσουνσπόρ στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό, δυστυχώς έφερε και την προκλητική στάση ενός ανεγκέφαλου Τούρκου. Ο συγκεκριμένος οπαδός κατά την τουριστική επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κυμάτισε μια τεράστια σημαία με το έμβλημα της ομάδας του.

Φαινομενικά δεν μοιάζει με κάτι περίεργο, όμως το θέμα είναι πως το έμβλημα της Σαμσουνσπόρ είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ πάνω στο άλογο. Στοιχείο που έγινε αμέσως προϊόν προπαγάνδας στη γειτονική χώρα.

Στα social media και σε αρκετά ΜΜΕ, έγινε θέμα η κίνηση του Τούρκου οπαδού που προφανώς δεν ήθελε να εκφράσει την αγάπη του στην ομάδα του, αλλά να προκαλέσει τους Έλληνες.