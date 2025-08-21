Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πρόκληση από Τούρκο οπαδό στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Κυμάτισε σημαία με το έμβλημα του Κεμάλ
Onsports Team 21 Αυγούστου 2025, 18:53
EUROPA LEAGUE

Πρόκληση από Τούρκο οπαδό στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Κυμάτισε σημαία με το έμβλημα του Κεμάλ

Υποστηρικτής της Σαμσουνσπόρ έκανε επίδειξη προκλητικής συμπεριφοράς στο Καλλιμάρμαρο, κυματίζοντας τη σημαία με το έμβλημα της ομάδας που είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ πάνω στο άλογο.

Η παρουσία οπαδών της Σαμσουνσπόρ στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό, δυστυχώς έφερε και την προκλητική στάση ενός ανεγκέφαλου Τούρκου. Ο συγκεκριμένος οπαδός κατά την τουριστική επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κυμάτισε μια τεράστια σημαία με το έμβλημα της ομάδας του.

Φαινομενικά δεν μοιάζει με κάτι περίεργο, όμως το θέμα είναι πως το έμβλημα της Σαμσουνσπόρ είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ πάνω στο άλογο. Στοιχείο που έγινε αμέσως προϊόν προπαγάνδας στη γειτονική χώρα.

Στα social media και σε αρκετά ΜΜΕ, έγινε θέμα η κίνηση του Τούρκου οπαδού που προφανώς δεν ήθελε να εκφράσει την αγάπη του στην ομάδα του, αλλά να προκαλέσει τους Έλληνες.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase - Πότε είναι η κλήρωση
7 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase - Πότε είναι η κλήρωση
EUROPA LEAGUE
Πρόκληση από Τούρκο οπαδό στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Κυμάτισε σημαία με το έμβλημα του Κεμάλ
56 λεπτά πριν Πρόκληση από Τούρκο οπαδό στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Κυμάτισε σημαία με το έμβλημα του Κεμάλ
CONFERENCE LEAGUE
Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
2 ώρες πριν Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
SUPER LEAGUE
Όλη η δράση της Stoiximan Super League και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV
3 ώρες πριν Όλη η δράση της Stoiximan Super League και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved