Hellenic Championship ATP 250: Οι Ετσεβέρι, Χάνφμαν και Γκιρόν συμπλήρωσαν το παζλ των «16»

Οι Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι, Γιανίκ Χάνφμαν, Μάρκος Γκιρόν ήταν τενίστες που πήραν τα τρία τελευταία εισιτήρια για τη φάση των «16» στο Hellenic Championship ATP 250 .

Με τις τελευταίες τρεις εκκρεμότητες του πρώτου γύρου ξεκίνησε το πρόγραμμα της Τρίτης (04/11) στο «250άρι» της Αθήνας.

Οι Ετσεβέρι, Χάνφμαν και Γκιρόν συμπλήρωσαν το παζλ της φάσης των «16», εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Αλεξάντρ Μελέρ, Βιτ Κοπρίβα και Μπράντον Νακασίμα, αντίστοιχα.

Ο Αργεντινός τενίστας επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ (6(5)-7, 7-6(3), 6-3) του Αμερικανού, ΜακΝτόναλντ Μακένζι. Ο Τομας Μαρτίν Ετσεβέρι έβγαλε 19 άσους στο παιχνίδι, ενώ στηρίχθηκε και στο πολύ καλό πρώτο σερβίς του, στο οποίο είχε 67/90 κερδισμένους πόντους.

Οι άλλοι δύο αγώνες έγιναν στο Grandstand, εκεί όπου στον πρώτο χρονικά, ο Γιανίκ Χάνφμαν επικράτησε 2-0 σετ (6-4, 6-2) του Ιβάν Ιβανόφ, ο οποίος συμμετείχε στο τουρνουά με wild card, ενώ ο Μάρκος Γκιρόν επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 6-1) του Πέδρο Μαρτίνεθ, όντας πιο αποτελεσματικός τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο σερβίς.