Όλη η δράση της Stoiximan Super League και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV

Οnsports Τeam

Η Stoiximan Super League ανοίγει αυλαία για τη σεζόν 2025-2026, με όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος να φιλοξενούνται και φέτος στην COSMOTE TV .

Ειδικότερα, όλα τα εντός έδρας ματς των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Παναιτωλικού, Βόλου ΝΠΣ, ΑΕΛ Novibet και Κηφισιάς θα μεταδίδονται τη νέα σεζόν αποκλειστικά από τα κανάλια COSMOTE SPORT. Παράλληλα, οι συνδρομητές της COSMOTE TV που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στα κανάλια Novasports, στο πλαίσιο της συμφωνίας COSMOTE TV και Nova για την αμοιβαία διάθεση των αθλητικών τους καναλιών, θα έχουν επιπλέον στην διάθεσή τους τα εντός έδρας ματς των ΠΑΟΚ, Άρη, Αστέρα Aktor, Ατρόμητου, Λεβαδειακού και Πανσερραϊκού.

Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV, θα βρίσκεται κάθε εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα για να καλύψει τους αγώνες των ομάδων για τη Stoiximan Super League, πλαισιώνοντάς τους με πλούσια ρεπορτάζ, συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών και όλα τα τελευταία νέα, μέσα από pregame και postgame εκπομπές και το «Sportshow».

Η δράση της Stoiximan Super League θα ξεκινήσει το Σάββατο 23/8 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Αστέρα Aktor (20.00, COSMOTE SPORT 1HD) και τον Παναιτωλικό να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο (22.00, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ την Κυριακή 24/8 θα διεξαχθεί το ματς ΑΕΚ-Πανσερραϊκός (20.15, COSMOTE SPORT 1HD). Τα κανάλια Novasports θα φιλοξενήσουν τους αγώνες Άρης-Βόλος ΝΠΣ, ΠΑΟΚ-ΑΕΛ και Λεβαδειακός-Κηφισιά.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στα κανάλια COSMOTE SPORT:

Σάββατο 23/8

Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Αστέρας Aktor» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ολυμπιακός-Αστέρας Aktor (20.00, COSMOTE SPORT 1HD & OLYMPIAKOS SL PASS)

Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Ατρόμητος» (21.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Παναιτωλικός-Ατρόμητος (22.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-Αστέρας Aktor» (22.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Κυριακή 24/8

Εκπομπή «Sportshow» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός (20.15, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (22.25, COSMOTE SPORT 1HD)