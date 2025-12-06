Ομάδες

NBA: Ακάθεκτοι οι Θάντερ, 14η σερί νίκη με τρομερό Γκίλτζιους – Αλεξάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα
AP Foto/Gerald Leong
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 08:42
NBA

NBA: Ακάθεκτοι οι Θάντερ, 14η σερί νίκη με τρομερό Γκίλτζιους – Αλεξάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα

Οι Θάντερ συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους, καθώς επικράτησαν 132-111 των Μάβερικς, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ | Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων του NBA που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (06/12).

Ο Καναδός «σταρ» πέτυχε 20+ πόντους για 95ο διαδοχικό ματς, επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη στην ιστορία του NBA πίσω από τα 126 ματς του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Ο Γκίλτζιους – Αλεξάντερ σκόραρε 33 πόντους με 10/12 σουτ κι 11/12 βολές, ενώ πρόσθεσε 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας τους Πρωταθλητές στη 14η νίκη τους, ανεβαίνοντας στο 22-1!

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-27, 63-48, 104-74, 132-111
ΘΑΝΤΕΡ: Τζέιλεν Ουίλιαμς 15 (1τρ., 8ριμπ., 5ασ.), Τζεϊλίν Ουίλιαμς 4, Χόλμγκρεν 15 (8ριμπ.), Ουάλας 11 (3), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 33 (2τρ., 5ριμπ., 6ασ.), Ουίγκινς 11 (1), Κάρλσον 9 (1τρ., 6ριμπ.), Μίτσελ 9 (1), Κένριχ Γουίλιαμς 10, Γιάνγκμπλαντ 3, Ντιένγκ 7 (1), Μπαρνχάιζερ 5.
ΜΑΒΕΡΙΚΣ: Φλαγκ 16, Μάρσαλ 18, Ντέιβις 2 (8ριμπ., 6ασ.), Κρίστι 12 (2), Νέμπχαρντ 10 (2), Τόμπσον 3, Ουίλιαμς 9, Πάουελ 3, Μάρτιν 3, Ράσελ 12 (4), Χάρντι 23 (5), Σισέ.

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο όγδοος παίκτης στην ιστορία του NBA που φτάνει τους 31.000 πόντους. Ο «KD» πέτυχε 28 στη νίκη (117-98) των Ρόκετς επί των Σανς, έχοντας πλέον 31.024.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (06/12):

  • Βοστώνη – Λ.Α. Λέικερς 126-105
  • Ορλάντο – Μαϊάμι 106-105
  • Ατλάντα – Ντένβερ 133-134
  • Κλίβελαντ – Σαν Αντόνιο 130-117
  • Ντιτρόιτ – Πόρτλαντ 122-116
  • Νέα Υόρκη – Γιούτα 146-112
  • Τορόντο – Σάρλοτ 86-111
  • Σικάγο – Ιντιάνα 105-120
  • Χιούστον – Φίνιξ 117-98
  • Μέμφις – Λ.Α. Κλίπερς 107-98
  • Μιλγουόκι – Φιλαδέλφεια 101-116
  • Οκλαχόμα – Ντάλας 132-111

Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks Full Game Highlights – December 5, 2025 | NBA Season

Kevin Durant (28 points) Highlights vs. Phoenix Suns



