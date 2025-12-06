Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν… τσουλάνε δίχως τον «Greek Freak» οι Μπακς - Οι βαθμολογίες του NBA

AP Photo/Aaron Gash

Onsports Team

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι εκτός με τραυματισμό κι οι Σίξερς πέρασαν… αέρα από το Μιλγουόκι, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη σερί νίκη τους - Τρομερή ανατροπή οι Νάγκετς, εύκολα οι Σέλτικς τους Λέικερς.

Ο Ντοκ Ρίβερς δήλωσε πριν τον αγώνα ότι ο «Greek Freak» θα απουσιάσει για τέσσερις εβδομάδες και παραδέχθηκε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα δίχως αυτόν.

Λίγο αργότερα, οι Μπακς το κατάλαβαν καλά, καθώς είδαν του παγκίτες των Σίξερς να κάνουν εξαιρετική δουλειά και να οδηγούν την ομάδα τους στη νίκη (116-101). Η Φιλαδέλφεια είδε τους αναπληρωματικούς της να σκοράρει 61 πόντους, με τους Γκράιμς (22π.) και Ουόκερ (18π.) να ξεχωρίζουν.

Ο Νίκολα Γιόκιτς πέτυχε 40 πόντους (συν 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ) κι οι Νάγκετς επέστρεψαν από το -23 για να νικήσουν 134-133 τους Χοκς στην Ατλάντα.

Οι Σέλτικς εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς κι έστησαν πάρτι κόντρα στους Λέικερς, επικρατώντας 126-105!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (06/12)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 15-7 Τορόντο 15-9 Βοστώνη 14-9 Φιλαδέλφεια 13-9 Μπρούκλιν 5-17

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 18-5 Κλίβελαντ 14-10 Μιλγουόκι 10-14 Σικάγο 9-13 Ιντιάνα 5-18

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 14-9 Μαϊάμι 14-9 Ατλάντα 13-11 Σάρλοτ 7-16 Ουάσινγκτον 3-18

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 22-1 Ντένβερ 16-6 Μινεσότα 14-8 Πόρτλαντ 9-14 Γιούτα 8-14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 16-6 Φοίνιξ 13-10 Γκόλντεν Στέιτ 11-12 Λ.Α. Κλίπερς 6-17 Σακραμέντο 5-17

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ