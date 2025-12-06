Ομάδες

GBL: Εντός έδρας ο ΠΑΟΚ, μονομαχία Περιστέρι – Μαρούσι | Για το 8-0 ο Παναθηναϊκός στην Α1 Γυναικών
INTIME SPORTS
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 10:19
BASKET LEAGUE

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην GBL, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το «8 στα 8» στην Α1 Γυναικών.

«Πλούσια» είναι η μπασκετική δράση κι αυτό το Σάββατο (06/12).

Στην GBL, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κολοσσό κι ο Προμηθέας παίζει με τη Μύκονο στην Πάτρα, ενώ λίγο αργότερα η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ηρακλή και το Περιστέρι παίζει με το Μαρούσι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (06/12) στην GBL

  • 16:00 ΠΑΟΚ – Κολοσσός ΕRΤSPORTS 1
  • 16:00 Προμηθέας – Μύκονος Betsson ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
  • 18:15 Καρδίτσα – Ηρακλής ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
  • 18:15 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι ERTSPORTS 1

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 8-0
  2. Παναθηναϊκός AKTOR 6-1
  3. ΠΑΟΚ 5-2
  4. ΑΕΚ 5-2
  5. Άρης Betsson 3-5
  6. Προμηθέας 3-5
  7. Περιστέρι 4-3
  8. Ηρακλής 3-4
  9. Μύκονος Betsson BC 3-4
  10. Καρδίτσα 3-4
  11. Κολοσσός 2-6
  12. Μαρούσι 2-5
  13. Πανιώνιος 1-7

Στην Α1 Γυναικών, η 9η αγωνιστική ξεκινάει με δύο αναμετρήσεις. Μια εξ αυτών είναι το παιχνίδι του αήττητου Παναθηναϊκού, ο οποίος υποδέχεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» την Ιωνία, θέλοντας να κάνει το 8-0. Στον άλλο αγώνα της ημέρας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.

  • 11:45 Παναθηναϊκός – ΕΣΚΔ Ιωνία (11:45, ERTSPORTS 1
  • 14:30 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία

  1. Αθηναϊκός 7-1
  2. Παναθηναϊκός 7-0
  3. Ολυμπιακός 6-1
  4. ΠΑΣ Γιάννινα 4-4
  5. Πανσερραϊκός 4-3
  6. Νέα Ιωνία 4-3
  7. Πρωτέας Βούλας 3-4
  8. ΠΑΟΚ 2-5
  9. Παναθλητικός 2-5
  10. Αμύντας 1-6
  11. Ανόρθωση Βόλου 0-6

Η Elite League συνεχίζεται με έξι αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική. Αναλυτικά:

  • Αιγάλεω – Σοφάδες
  • Πρωτέας Βούλας – Χαλκίδα
  • Νίκη Βόλου – Δόξα Λευκάδας
  • Πανερυθραϊκός – Ψυχικό
  • Λαύριο – Δάφνη
  • Παπάγου – Μέγαρα

*Όλοι οι αγώνες έχουν ώρα έναρξης 17:00

Η βαθμολογία

  1. Δόξα Λευκάδας 9-1
  2. Πρωτέας Βούλας 9-1
  3. Βίκος Ιωαννίνων 8-1
  4. Ψυχικό 7-3
  5. Μέγαρα 7-3
  6. Μαχητές 6-4
  7. Πανερυθραϊκός 5-5
  8. Κόροιβος Αμαλιάδας 5-5
  9. Χαλκίδα 5-4
  10. Νίκη Βόλου 4-6
  11. Λαύριο 4-6
  12. Παπάγου 4-5
  13. Δάφνη 3-6
  14. Σοφάδες 2-8
  15. Αιγάλεω 0-10
  16. Τρίκαλα 0-10


