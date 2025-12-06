GBL: Εντός έδρας ο ΠΑΟΚ, μονομαχία Περιστέρι – Μαρούσι | Για το 8-0 ο Παναθηναϊκός στην Α1 Γυναικών

INTIME SPORTS

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην GBL, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το «8 στα 8» στην Α1 Γυναικών.

«Πλούσια» είναι η μπασκετική δράση κι αυτό το Σάββατο (06/12).

Στην GBL, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κολοσσό κι ο Προμηθέας παίζει με τη Μύκονο στην Πάτρα, ενώ λίγο αργότερα η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ηρακλή και το Περιστέρι παίζει με το Μαρούσι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (06/12) στην GBL

16:00 ΠΑΟΚ – Κολοσσός ΕRΤSPORTS 1

16:00 Προμηθέας – Μύκονος Betsson ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18:15 Καρδίτσα – Ηρακλής ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18:15 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι ERTSPORTS 1

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 8-0 Παναθηναϊκός AKTOR 6-1 ΠΑΟΚ 5-2 ΑΕΚ 5-2 Άρης Betsson 3-5 Προμηθέας 3-5 Περιστέρι 4-3 Ηρακλής 3-4 Μύκονος Betsson BC 3-4 Καρδίτσα 3-4 Κολοσσός 2-6 Μαρούσι 2-5 Πανιώνιος 1-7

Στην Α1 Γυναικών, η 9η αγωνιστική ξεκινάει με δύο αναμετρήσεις. Μια εξ αυτών είναι το παιχνίδι του αήττητου Παναθηναϊκού, ο οποίος υποδέχεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» την Ιωνία, θέλοντας να κάνει το 8-0. Στον άλλο αγώνα της ημέρας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.

11:45 Παναθηναϊκός – ΕΣΚΔ Ιωνία (11:45, ERTSPORTS 1

14:30 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία

Αθηναϊκός 7-1 Παναθηναϊκός 7-0 Ολυμπιακός 6-1 ΠΑΣ Γιάννινα 4-4 Πανσερραϊκός 4-3 Νέα Ιωνία 4-3 Πρωτέας Βούλας 3-4 ΠΑΟΚ 2-5 Παναθλητικός 2-5 Αμύντας 1-6 Ανόρθωση Βόλου 0-6

Η Elite League συνεχίζεται με έξι αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική. Αναλυτικά:

Αιγάλεω – Σοφάδες

Πρωτέας Βούλας – Χαλκίδα

Νίκη Βόλου – Δόξα Λευκάδας

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό

Λαύριο – Δάφνη

Παπάγου – Μέγαρα

*Όλοι οι αγώνες έχουν ώρα έναρξης 17:00

Η βαθμολογία