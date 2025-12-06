Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ

INTIME SPORTS

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06/12).

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους, να κατακτήσουν τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, αλλά και να στρέψουν την προσοχή τους, χωρίς απώλειες, στο ματς που έπεται με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06/12)