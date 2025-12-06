Super League 2: Για την έκτη συνεχόμενη νίκη η Καλαμάτα – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (06/12)

INTIME SPORTS

Onsports Team

Η πρωτοπόρος του Β’ ομίλου, Καλαμάτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β’ με στόχο την έκτη διαδοχική νίκη της στη Super League 2, θέλοντας να ξεφύγει και πάλι στο +5 από τον δεύτερο Πανιώνιο.

Η «Μαύρη Θύελλα» εντυπωσιάζει με την σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά της.

Η Καλαμάτα είναι μέχρι τώρα η κυρίαρχη ομάδα στον Β’ όμιλο και το Σάββατο (06/12) θα επιδιώξει να κάνει ακόμα ένα βήμα προς τη Super League. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη «βαριά» ήττα από τον Πανιώνιο, στην εξ αναβολής αναμέτρηση της Τετάρτης (03/12). Ο Ολυμπιακός Β’ δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης από τις 18 Οκτωβρίου.

Το Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β' είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το ACTION 24.

Εκτός έδρας δοκιμασίες για Νίκη Βόλου κι Αναγέννηση Καρδίτσας

Στον Α’ όμιλο, η Νίκη Βόλου, η οποία είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, έχει δύσκολη έξοδο για Ιωάννινα κόντρα στον τοπικό ΠΑΣ, ο οποίος δίνει μεγάλη μάχη για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις. Εκτός έδρας δοκιμασία και για την Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία επίσης είναι έναν βαθμό κάτω από την κορυφή. Οι «κιτρινόμαυροι» παίζουν στην έδρα του Καμπανιακού, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το Αστέρας AKTOR Β’ – ΠΑΟΚ Β’, με τις δύο ομάδες να θέλουν το «τρίποντο» για να παραμείνουν ψηλά στη βαθμολογία.

A’ OMIΛΟΣ

14:00 Αστέρας AKTOR Β’ – ΠΑΟΚ Β’

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου

15:00 Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας

B’ OMIΛΟΣ