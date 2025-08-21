Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Οnsports Τeam 21 Αυγούστου 2025, 18:04
CONFERENCE LEAGUE

Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ήδη η ΑΕΚ η οποία αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ, στο πρώτο παιχνίδι των play offs του Conference League.

Το διακύβευμα για την Ένωση είναι μεγάλο, καθώς απέναντι στους Βέλγους αναζητά την ευρωπαϊκή της συνέχεια.

Πιθανός αποκλεισμός θα ολοκληρώσει εδώ τη φετινή εκτός συνόρων πορεία της ΑΕΚ. Κάτι που δε θέλει κανείς στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο. Όλα αυτά απέναντι σε μια ομάδα ισχυρή και με «βαρύ» όνομα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του και τον Ελίασον που ακολούθησε την αποστολή στο Βέλγιο. Εκτός έμειναν οι Περέιρα και Μαρσιάλ που έχουν θέματα τραυματισμών.

Η σέντρα στον αγώνα Άντερλεχτ - ΑΕΚ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στις 21:00 και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase - Πότε είναι η κλήρωση
7 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase - Πότε είναι η κλήρωση
EUROPA LEAGUE
Πρόκληση από Τούρκο οπαδό στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Κυμάτισε σημαία με το έμβλημα του Κεμάλ
55 λεπτά πριν Πρόκληση από Τούρκο οπαδό στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Κυμάτισε σημαία με το έμβλημα του Κεμάλ
CONFERENCE LEAGUE
Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
2 ώρες πριν Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
SUPER LEAGUE
Όλη η δράση της Stoiximan Super League και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV
3 ώρες πριν Όλη η δράση της Stoiximan Super League και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved