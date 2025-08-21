Τρέλα 2025-2026 και sold out το ΟΑΚΑ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο, αφού 4 μήνες και 10 ημέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εξαφάνισε όλα τα εισιτήρια του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο με τα αγωνιστικά του κατορθώματα και οι φίλοι της ομάδας έχουν βαλθεί να τρελάνουν τους πάντες με την αγάπη τους, την πίστη τους και την αδιανόητη τρέλα τους.

Προτού καν αρχίσει η σεζόν 2025-2026, πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας, πριν καλα-καλά ολοκληρωθεί ημερολογιακά το καλοκαίρι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έκανε sold out για το ντέρμπι της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις μήνες και 10 μέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) η «πράσινη» ΚΑΕ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Και όποιος πρόλαβε... πρόλαβε!