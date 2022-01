Πανιώνιος: Νέα επιστροφή στη Νέα Σμύρνη – Γύρισε ο Πίσπας

Onsports Team

Τη φανέλα του Πανιωνίου θα φορέσει και πάλι ο Σωτήρης Πίσπας. Ο 23χρονος επιθετικός επιστρέφει μετά από ένα εξάμηνο στην ομάδα της Νέας Σμύρνης, μετά το πέρασμα του από τον Διαγόρα Ρόδου, στον οποίο έπαιξε σε 11 ματς και μοίρασε δύο ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Σωτήρη Πίσπα. Ο 23χρονος επιθετικός επιστρέφει ξανά στην ομάδα μας μετά την περσινή σεζόν. @sotiris_pispas welcome back to our family!».