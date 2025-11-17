Ομάδες

Επική ατάκα Χάαλαντ για Ιταλό αμυντικό που του έπιανε τον κ@@@ - «Τώρα θα δεις και έβαλα δύο γκολ»
Onsports Team 17 Νοεμβρίου 2025, 13:33
MUNDIAL / Νορβηγία

Επική ατάκα Χάαλαντ για Ιταλό αμυντικό που του έπιανε τον κ@@@ - «Τώρα θα δεις και έβαλα δύο γκολ»

Η Νορβηγία πέτυχε θρίαμβο στο «Σαν Σίρο» επικρατώντας 4-1 της Ιταλίας και σφραγίζοντας την επιστροφή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998.

Στο επίκεντρο, όπως σχεδόν πάντα, βρέθηκε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που σκόραρε δύο φορές και ανέβασε τον λογαριασμό του στα προκριματικά στα μυθικά επίπεδα των 16 γκολ και 2 ασίστ σε μόλις οκτώ παιχνίδια.

Η Ιταλία, που χρειαζόταν έναν… άθλο, νίκη με εννέα τέρματα διαφορά, για να πάρει απ’ ευθείας την πρόκριση για το Μουντιάλ 2026, προηγήθηκε με τον Εσποζίτο. Ωστόσο, η Νορβηγία απάντησε εντυπωσιακά και έφτασε σε μια ιστορική ανατροπή, στέλνοντας τους «Ατζούρι» στα μπαράζ.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο 25χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι αποκάλυψε με χιούμορ τη στιγμή που τον… άναψε ψυχολογικά και τον ώθησε να «καθαρίσει» το ματς: «Στο 1-1 ο Μαντσίνι άρχισε να μου πιάνει τον κ@@@. Τον ρώτησα “Τι κάνεις;” και του είπα χαμογελώντας “Ευχαριστώ για το έξτρα κίνητρο, τώρα θα δεις”. Και μετά έβαλα δύο γκολ», είπε γελώντας ο Νορβηγός.

Η Νορβηγία, με αυτή τη νίκη, εξασφάλισε την τέταρτη παρουσία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο (1938, 1994, 1998, 2026), γράφοντας μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας της και έχοντας για πρωταγωνιστή έναν από τους πιο ασταμάτητους επιθετικούς της εποχής.



