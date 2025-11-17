Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μια ζωή πίστευα θα γίνω ποδοσφαιριστής – Μέρος του DNA μου η ΑΕΚ»

PRINT SCREEN

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επισκέφθηκε την «OPAP Arena» και μίλησε για το ποδόσφαιρο, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την ΑΕΚ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρέθηκε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στο πλαίσιο του αγώνα της «Ένωσης» με τη Σάμροκ Ρόβερς, για το Conference League.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανέβασε ένα βίντεο από την επίσκεψη του Τσιτσιπά στην «OPAP Arena».

«Από τις πιο εντυπωσιακές, αναζωογονητικές ατμόσφαιρες μέσα σε ένα γήπεδο. Μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία», ανέφερε ο 27χρονος αθλητής, ο οποίος δεν κρύβει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε: «Μια ζωή πίστευα ότι θα καταλήξω να γίνω ποδοσφαιριστής».

Επίσης, ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση αγάπης που έχει με την ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ είναι αγάπη, πάθος. Ένα μέρος του DNA μου, βαθιά ριζωμένο μέσα μου. Νιώθω ΑΕΚτζής μέχρι το τέλος δεν πάει πιο πολύ».

