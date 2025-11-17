Εθνική Τουρκίας: Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν στα «παράθυρα»
Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού θα δώσουν κανονικά το παρών στους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που έχει μπροστά της η ομάδας του Εργκίν Αταμάν.
Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα βρίσκονται οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τσέντι Όσμαν.
Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής Τουρκίας για τους αγώνες με Βοσνία (27/11) και Ελβετία (30/11), με τους δύο παίκτες του "τριφυλλιού" να έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια από την ομάδα τους, μιας και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τους δίνει την ευακιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο Telekom Center Athens στις 25 Νοεμβρίου, επομένως υπάρχει επαρκής χρόνος για να ταξιδέψουν και να ενσωματωθούν στην τουρκική αποστολή, ενώ η επόμενη υποχρεώση των "πράσινων" είναι και πάλι στο Telekom Center, κόντρα στη Βαλένθια στις 5 Δεκεμβρίου.
A Erkek Milli Takımımızın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu! ??— TBF (@TBF) November 17, 2025
Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 27 Kasım Perşembe günü 21.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Bosna Hersek maçına çıkacak. Milliler, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00’da… pic.twitter.com/ENqdzJlyt5