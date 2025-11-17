Εθνική Τουρκίας: Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν στα «παράθυρα»

Onsports Team

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού θα δώσουν κανονικά το παρών στους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που έχει μπροστά της η ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα βρίσκονται οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τσέντι Όσμαν.

Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής Τουρκίας για τους αγώνες με Βοσνία (27/11) και Ελβετία (30/11), με τους δύο παίκτες του "τριφυλλιού" να έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια από την ομάδα τους, μιας και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τους δίνει την ευακιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο Telekom Center Athens στις 25 Νοεμβρίου, επομένως υπάρχει επαρκής χρόνος για να ταξιδέψουν και να ενσωματωθούν στην τουρκική αποστολή, ενώ η επόμενη υποχρεώση των "πράσινων" είναι και πάλι στο Telekom Center, κόντρα στη Βαλένθια στις 5 Δεκεμβρίου.