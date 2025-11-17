Ατρόμητος: Παρουσιάστηκε ο Κέρκεζ - Σπανός: «Τα λεφτά που έχω βάλει, δεν τα έχει βάλει κανείς»

Onsports Team

Ο μεγαλομέτοχος του Ατρόμητου μίλησε στο περιθώριο της παρουσίασης του Ντούσαν Κέρκεζ ως τον νέο κόουτς της ομάδας και σχολίασε πως είναι ο πρώτος και αποκλειστικός υπεύθυνος για όλα όσα συμβαίνουν στον σύλλογο του Περιστερίου, ενώ μίλησε και για τον Βόσνιο κόουτς που ήταν «στόχος» και το προηγούμενο διάστημα.

«Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κ. Βόκολο για τη συνεργασία, πράγματι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός και επαγγελματίας. Στο ποδόσφαιρο η δουλειά πολλές φορές δεν συνάδει με το αποτέλεσμα. Ο νέος μας προπονητής είναι ο κ. Κέρκεζ. Το συμβόλαιο είναι απλός τύπος, για μένα η επιτομή είναι η συνεργασία και η επικοινωνία», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Ο χρόνος θα δείξει πώς θα συμπλεύσουμε και πώς θα πάμε. Ο Κέρκεζ ήταν στόχος του Ατρομήτου και σε άλλες περιόδους που χρειαζόμασταν προπονητή. Ο τεχνικός διευθυντής έχει μιλήσει και στο παρελθόν μαζί του, πιστεύω πως είναι ένας προπονητής που έχει δουλέψει σε πρωταθλήματα και όχι σε τοπ ομάδες, έχει το προφίλ και τις δυνατότητες να αναλάβει τον Ατρόμητο και να τον οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών. Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή χρειάζεται και τύχη.

Δέχομαι την κριτική από ανθρώπους που είναι ενεργοί και μέσα από την καλόπιστη κριτική γίνεσαι καλύτερος. Όλες οι επιλογές είναι επιλογές δικές μου. Ο κόσμος θα θέλει να διαμαρτυρηθεί, εγώ είμαι αποκλειστικός υπεύθυνος για τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που εργάζεται στον Ατρόμητο. Δεν δέχομαι ισοπέδωση και μηδενισμό, αυτοί που την κάνουν πρέπει να είναι εκτός πραγματικότητας.

Δεν γίνεται πριν δύο εβδομάδες να αποθεώνουμε τους παίκτες μετά το διπλό στο Ηράκλειο και μετά να τους λέμε άσχετους. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Ο Ατρόμητος είναι σταθερή δύναμη στο πρωτάθλημα, πρέπει να είμαστε πραγματιστές, είμαστε 20 χρόνια τη Super League. πάντα σε αυτή τη ζωή επιτρέπεται να πέσουμε, αλλά βρίσκουμε τρόπο να σηκωνόμαστε. Η ζωή και το ποδόσφαιρο είναι μάχες. Στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε ταμείο. Όλοι κάνουν λάθη, όποιος κάνει τα λιγότερα επιβραβεύεται.

Κάναμε μία επιλογή, θα μας βοηθήσει και θα τον βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ ό,τι χρειαστεί, μαζί με τον κόσμο, με ενδιαφέρει αυτός που αγαπάει την ομάδα, που έρχεται στο γήπεδο, όχι όσοι σχολιάζουν απλώς στα social media. Αυτή είναι η κατάσταση, θα τη δεχτούμε, να αντιλαμβανόμαστε τι μέγεθος είμαστε, πόσα χρόνια είμαστε, πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και τις απαιτήσεις έχουμε από αυτή τη διοίκηση.

Όταν είμαστε τελευταίοι στα εισιτήρια, με συνεπή διαδρομή στη Σούπερ Λιγκ, κάποιοι πρέπει να είναι εκτός πραγματικότητας. Εγώ απλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Εάν κάποιος δεν του αρέσει η διοίκηση να φέρει κάποιον εφοπλιστή. Όπως και να βάλει λεφτά, γιατί τα λεφτά έχω βάλει σε αυτή την ομάδα, δεν τα έχει βάλει κανείς και ούτε θα τα βάλει».

Στη συνέχεια, ο μεγαλομέτοχος των «κυανόλευκων» μίλησε για:

Το καλοκαιρινό ενδιαφέρον για την αγορά της ομάδας και το εάν χάθηκε εκεί χρόνος για να φτιαχτεί η φετινή ομάδα: «Δεν νομίζω ότι χάθηκε χρόνος. Η ομάδα είχε βασικό κορμό και οι προσθήκες που χρειάστηκαν ήταν λίγες. Ήμασταν έτοιμοι και για plan b. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Σίγουρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλοι παράγοντες, τραυματισμοί, κακές διαιτησίες».

Το πού οφείλεται η απουσία του κόσμου: «Δεν μπορώ να γνωρίζω. Εμείς μιλάμε για τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Η ομάδα πρέπει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο για να φέρνει κόσμο στο γήπεδο. Ίσως η φθορά των πολλών χρόνων. Εμάς μας ενδιαφέρει να παίζουμε καλά. Σίγουρα, θα κάνουμε λάθη και από αυτά θα κριθούμε. Εγώ προσκαλώ και αυτούς που δεν τους αρέσει να έρθουν στο γήπεδο».

Τα αποτελέσματα: «Δεν θέλω να μπω σε χωράφια προπονητικά, δεδομένα δεν έχουμε αξιοποιήσει την έδρα μας. Εκτός έδρας παίρναμε αποτελέσματα. Για την περσινή ομάδα τα έχουμε συζητήσει. Ίσως και το στιλ των προπονητών όταν έβρισκαν χώρους ήταν πιο αποδοτικοί. Είναι ερώτηση που θα την μπούμε στον κόουτς μετά από 1-2 μήνες. Γνωρίζει το πρόβλημα στην έδρα μας. Οι προπονητές καλούνται να βρουν λύσεις, κάνω εκτίμηση της κατάστασης, όχι κάτι άλλο».

Το μακροπρόθεσμο στόχο του Ατρόμητου: «Είμαστε μέσα στους στόχους, παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα που με μία δύο συνεχόμενες νίκες κοιτάς πάνω στη βαθμολογία και μετά από ένα – δύο αρνητικά αποτελέσματα βλέπεις κάτω. Οι στόχοι είναι το 5-8 και να πάμε όσο πιο μακριά στο Κύπελλο. Πιστεύω στο ρόστερ της ομάδας και στη δουλειά. Το έχω πει κατ’ επανάληψη. Οφείλουν (σ.σ. οι παίκτες) να βελτιώνονται καθημερινά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συλλόγου. Εδώ είμαστε και ό,τι θα κάνουμε από την πλευρά μας τον Ιανουάριο θα το κάνουμε. Πιστεύουμε στο υλικό που έχουμε. Το νο1 που έχω ζητήσει είναι να βελτιώσουμε το υπάρχον υλικό. Όταν ατομικά βελτιωθεί ο κάθε ποδοσφαιριστής, θεωρώ πως και η ομάδα θα είναι καλύτερη. Αυτός είναι ο σκοπός, και του κ. Κέρκεζ».

Κέρκεζ: «Να κάνουμε καλύτερα πράγματα»

Το… σύνθημα για την επόμενη… μέρα στον Ατρόμητο έστειλε ο Ντούσαν Κέρκεζ. Ο Βόσνιος προπονητής… επιβεβαίωσε όσα υποστήριξε ο Γιώργος Σπανός αναφορικά με το ενδιαφέρον του συλλόγου και σε προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ ανέλυσε και τις σκέψεις του για τη φετινή σεζόν.

«Καλησπέρα σε όλους. Υπήρχαν ευκαιρίες να έρθω πιο μπροστά, αλλά δεν έγινε πραγματικότητα. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω και να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Θέλουμε θετική ενέργεια, δουλειά στην προπόνηση. Είναι καλοί παίκτες. Ευχαριστώ για όλα, να έχουμε καλή σεζόν», ήταν η αρχική του τοποθέτηση.

Ακόμα, ο Βόσνιος κόουτς μίλησε για:

Το αν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές και για το αν έχει μιλήσει για μεταγραφές: «Καταρχάς γνωρίζω ότι ο προηγούμενος προπονητής άλλαξε και σύστημα. Έχουμε κάνει ανάλυση, αλλά πρέπει να δούμε και τους παίκτες που ήταν έξω. Έχουμε μεγάλο ρόστερ, όποιος παίζει πρέπει να δίνει το καλύτερο. Όχι δεν έχουμε μιλήσει για τις μεταγραφές. Έχουμε τον μεγαλομέτοχο και τον Τεχνικό Διευθυντή που τα ξέρουν καλά, εμένα τώρα με ενδιαφέρει η δουλειά».

Τον στόχο της ομάδας: «Σίγουρα στόχος είναι η ομάδα να μπει στο playoffs για τις θέσεις 5-8, αλλά πρώτα να αλλάξουμε ψυχολογία. Θέλουμε θετική ενέργεια. Τίποτα στη ζωή δεν είναι εύκολο. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι εύκολο. Είχαμε και κάποιους παίκτες έξω. Πιστεύω μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Μπορεί η ομάδα να παίζει λίγο πιο aggressive. Δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, προέχει η δουλειά».

Την αγωνιστική φιλοσοφία: «Πάντα έχω σεβασμό και προπονητές. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η τύχη, εγώ έχω φιλοσοφία, αλλά πρέπει να βλέπεις τι θέλει η ομάδα. Ο Ατρόμητος είναι ομάδα που θέλει να παίζει καλή μπάλα. Δεν είναι μόνο να κερδίσει. Σίγουρα, θέλουμε αποτελέσματα να αλλάξουμε κλίμα, θέλουμε να παίζουμε καλύτερα. Δεν ξέρω ότι η ομάδα δεν έπαιζε καλά, είναι νορμάλ με τα κακά αποτελέσματα να αλλάζει η ψυχολογία. Επίσης πρέπει να ξέρει ο προπονητής σε ποια ομάδα ήρθε. Οι άνθρωποι ήξεραν πώς δουλεύω και γι’ αυτό με έφεραν, θέλουμε ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος που βλέπει την ομάδα».

Το πόσο εύκολο είναι το πάντρεμα αποτελεσμάτων και ανάδειξης ποδοσφαιριστών: «Η ομάδα όπως ο Ατρόμητος, πάντα έχει στόχο να βάλει παιδιά από ακαδημία. Έχουμε παιδιά που θέλουν δουλειά, υπομονή, εξαρτάται όπως και από αυτούς. Δεν έχω πρόβλημα αν είναι 18 ή 35. Εξαρτάται από την προπόνηση, εάν θέλει να παίζει μπάλα και τι θέλει. Έχουμε Έλληνες παίκτες, με ταλέντο και χαρακτήρα, εάν μπορούσαμε να έχουμε 1-2 παιδιά από ακαδημία, θα ήταν σούπερ. Στόχος μου να βελτιωθεί το ρόστερ, να παίζουν καλύτερα».