SuperLeague: Αλλαγή ώρας σε δύο αγώνες της 12ης αγωνιστικής
Οnsports Τeam 17 Νοεμβρίου 2025, 15:23
SUPER LEAGUE

Δύο αναμετρήσεις της 12ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, άλλαξαν ώρα όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι κάτωθι αγώνες αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

Ο αγώνας ΟΦΗ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 17:30 (αντί για 18:00).

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 19:30 (αντί για 20:00)”.

 



