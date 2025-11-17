SuperLeague: Αλλαγή ώρας σε δύο αγώνες της 12ης αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Δύο αναμετρήσεις της 12ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, άλλαξαν ώρα όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι κάτωθι αγώνες αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

Ο αγώνας ΟΦΗ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 17:30 (αντί για 18:00).

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 19:30 (αντί για 20:00)”.