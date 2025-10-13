Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

Onsports Team

Η Εθνική Ελλάδας αποκλείστηκε από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 κι έχει μπροστά της έναν ολοκληρο χρόνο με «αδιάφορα» παιχνίδια.

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 3-1 στη Δανία, ολοκληρώνοντας με πικρό τρόπο την προσπάθειά της για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί τον έκτο σερί αποκλεισμό της «Γαλανόλευκης» από μεγάλη διοργάνωση (Euro ή Παγκόσμιο Κύπελλο), καθώς τελευταία φορά συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία.

Παρά τις ελπίδες που είχε δημιουργήσει το νεανικό σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τις σπουδαίες εμφανίσεις της στο προηγούμενο Nations League, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 3ου ομίλου, γνωρίζοντας την τρίτη σερί ήττα της (με παθητικό 9 τερμάτων συνολικά).

Οι συνεχόμενες αποτυχίες της Εθνικής στα προκριματικά:

Euro 2016

Μουντιάλ 2018

Euro 2020

Μουντιάλ 2022

Euro 2024

Μουντιάλ 2026

Η επόμενη ημέρα για την Ελλάδα

Μετά την ήττα από τους Δανούς, η Εθνική δεν έχει καμία μαθηματική πιθανότητα διεκδίκησης, έστω της δεύτερης θέσης, ενώ δεν μπορεί να διεκδικήσει ούτε κάποια από τις wild cards που δίνει το προηγούμενο Nations League, μιας και βρίσκεται στην 27η θέση στη λίστα με τους επιλαχόντες.

Κάτι που σημαίνει πως από εδώ και πέρα η Ελλάδα είναι πλέον υποχρεωμένη για περίπου ένα ημερολογιακό έτος, είτε να δίνει επίσημα ματς δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, είτε φιλικά.

Επόμενες επίσημες υποχρεώσεις είναι τα παιχνίδια με Σκωτία (εντός) και Λευκορωσία (εκτός) στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026. Στη συνέχεια θα δώσει φιλικά παιχνίδια στα «παράθυρα», καθώς επόμενη επίσημη υποχρέωση θα υπάρξει και πάλι στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026!

Τότε είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα του επόμενου Nations League, όπου η Ελλάδα βρίσκεται πια στην Α’ κατηγορία και θα περιμένει την κλήρωση (δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία) για να μάθει με ποιες ομάδες από τα υπόλοιπα τρία γκρουπ δυναμικότητας (Α’ γκρουπ: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία. Β’ γκρουπ: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία. Γ’ γκρουπ: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία) θα σχηματίσει τον έναν από τους τέσσερις ομίλους.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

1. Δανία 4 10 12-1 2. Σκωτία 4 10 7-2 3. Ελλάδα 4 3 7-10 4. Λευκορωσία 4 - 2-15

Το πρόγραμμα

5η αγωνιστική (15 Νοεμβρίου 2025)

Ελλάδα - Σκωτία

Δανία - Λευκορωσία

6η αγωνιστική (18 Νοεμβρίου 2025)

Λευκορωσία - Ελλάδα

Σκωτία - Δανία