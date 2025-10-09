Ομάδες

Σκωτία – Ελλάδα: Συγκίνησαν οι διεθνείς, κράτησαν τη φανέλα του Μπάλντοκ πριν τη σέντρα του αγώνα
INTIME SPORTS
Οnsports team 09 Οκτωβρίου 2025, 22:19
MUNDIAL

Σκωτία – Ελλάδα: Συγκίνησαν οι διεθνείς, κράτησαν τη φανέλα του Μπάλντοκ πριν τη σέντρα του αγώνα

Οι διεθνείς κράτησαν τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ σε μια συγκινητική στιγμή, πριν από την έναρξη του Σκωτία – Ελλάδα, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο, ο Μπάλντοκ άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

Τα «αδέρφια» του στην Εθνική, τα οποία αγωνίζονται απόψε (09/10) στη Σκωτία, δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να τον ξεχάσουν.

Σε μια ιδιαίτερη και συγκινητική κίνηση, οι διεθνείς κράτησαν τη φανέλα του αδικοχαμένου συμπαίκτη τους, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων φωτογραφιών κι έδειξαν έμπρακτα ότι θα βρίσκεται για πάντα στις μνήμες τους.

Ο Μπάλντοκ αγωνίστηκε 11 φορές με το εθνόσημο, φορώντας τη φανέλα με το Νο2.



