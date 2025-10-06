Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα προκριματικά του Μουντιάλ
FB / ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (GREECE NATIONAL TEAM)
Οnsports team 06 Οκτωβρίου 2025, 15:05
MUNDIAL

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Την πρώτη τους συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι διεθνείς στο ξενοδοχείο, ενόψει των εκτός έδρας της Εθνικής Ελλάδας με Σκωτία και Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Το αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα δίνει δύο κρίσιμα ματς στο δεύτερο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχθηκε τους ποδοσφαιριστές που είχε καλέσει για τα παιχνίδια της 3ης και 4ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου.

Σε σχέση με τις αρχικές κλήσεις υπήρξαν δύο διαφοροποιήσεις, καθώς Μιχαηλίδης πήρε τη θέση του τραυματία Ρέτσου, ενώ ο Παυλίδης της Κηφισιάς προστέθηκε ως μια έξτρα λύση, καθώς ο Καρέτσας ταλαιπωρείται από ίωση.

Η Εθνική αγωνίζεται στη Σκωτία την ερχόμενη Πέμπτη (09/10) και την Κυριακή (12/10) παίζει στη Δανία. Αμφότεροι οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 21:45 και θα μεταδοθούν από τον Alpha.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Η Ανισίμοβα κατέκτησε το Masters του Πεκίνου
31 λεπτά πριν Η Ανισίμοβα κατέκτησε το Masters του Πεκίνου
MUNDIAL
Εθνική Ελλάδας: Πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα προκριματικά του Μουντιάλ
1 ώρα πριν Εθνική Ελλάδας: Πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα προκριματικά του Μουντιάλ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Οι ξεκάθαρες «σταθερές», η ξεκάθαρη πληγή και ο ξεκάθαρος στόχος
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Οι ξεκάθαρες «σταθερές», η ξεκάθαρη πληγή και ο ξεκάθαρος στόχος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Σεβίλλη αποθέωσε τον Βλαχοδήμο
3 ώρες πριν Η Σεβίλλη αποθέωσε τον Βλαχοδήμο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τα Φαντάσματα: Το έξυπνο τρικ με τον Σασμό και το λάθος με την επανάληψη που έφερε αντιδράσεις