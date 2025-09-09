Ελλάδα – Δανία: Τα highlights του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

INTIME SPORTS

Οnsports team

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης Ελλάδα – Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η «διαβασμένη» Δανία νίκησε 3-0 την Εθνική Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την… προσγείωσε στην πραγματικότητας.

Οι διεθνείς έδειξαν κόντρα στους Λευκορώσους ότι η Εθνική… ξεχειλίζει από ταλέντο κι έχει το μέλλον μπροστά της, ωστόσο οι Δανοί φρόντισαν να τους δείξουν ότι χρειάζονται ακόμα δουλειά για να «χτυπήσουν» ομάδες του υψηλότερου επιπέδου.

Η επικράτηση των «ερυθρόλευκων» ήταν απόλυτα δίκαιη, καθώς εμφανίστηκαν ανώτεροι σχεδόν σε όλους τους τομείς, μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Πίεση, τρεξίματα, συνδυασμοί, επιθετικές ενέργειες, εμπειρία…