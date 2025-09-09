Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα – Δανία: Τα highlights του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
INTIME SPORTS
Οnsports team 09 Σεπτεμβρίου 2025, 00:18
MUNDIAL

Ελλάδα – Δανία: Τα highlights του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης Ελλάδα – Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η «διαβασμένη» Δανία νίκησε 3-0 την Εθνική Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την… προσγείωσε στην πραγματικότητας.

Οι διεθνείς έδειξαν κόντρα στους Λευκορώσους ότι η Εθνική… ξεχειλίζει από ταλέντο κι έχει το μέλλον μπροστά της, ωστόσο οι Δανοί φρόντισαν να τους δείξουν ότι χρειάζονται ακόμα δουλειά για να «χτυπήσουν» ομάδες του υψηλότερου επιπέδου.

Η επικράτηση των «ερυθρόλευκων» ήταν απόλυτα δίκαιη, καθώς εμφανίστηκαν ανώτεροι σχεδόν σε όλους τους τομείς, μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Πίεση, τρεξίματα, συνδυασμοί, επιθετικές ενέργειες, εμπειρία…

Τα highlights του Ελλάδα - Δανία



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Ελλάδα – Δανία: Ο σεισμός στην Εύβοια «ταρακούνησε» και τη συνέντευξη Τύπου
38 λεπτά πριν Ελλάδα – Δανία: Ο σεισμός στην Εύβοια «ταρακούνησε» και τη συνέντευξη Τύπου
MUNDIAL
Ελλάδα – Δανία: «Η εικόνα δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας, έχουμε τη νοοτροπία να το διορθώσουμε»
1 ώρα πριν Ελλάδα – Δανία: «Η εικόνα δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας, έχουμε τη νοοτροπία να το διορθώσουμε»
MUNDIAL
Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και οι επόμενες αγωνιστικές για τα προκριματικά του Μουντιάλ
3 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και οι επόμενες αγωνιστικές για τα προκριματικά του Μουντιάλ
MUNDIAL
Ελλάδα – Δανία: Τα highlights του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
3 ώρες πριν Ελλάδα – Δανία: Τα highlights του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved