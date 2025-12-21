Ομάδες

Super League 2: Το γκολ της δεκαετίας μπήκε με απίθανο ψαλιδάκι στο Μαρκό-Χανιά | Βίντεο
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 15:27
SUPER LEAGUE 2 / Μαρκό / Χανιά

Αν δεν είχε βγει ήδη ο νικητής για το «βραβείο Πούσκας», τότε ο Σεμπά της Μαρκό θα το διεκδικούσε με αυτό το αδιανόητο γκολ.

Η Μαρκό φιλοενεί τα Χανιά στην έδρα της για την 15η αγωνιστική της Super League 2 και προηγείται με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 19ο λεπτό ο Μεντόζα σέντραρε κι ο Σεμπά έκανε κοντρόλ με το αριστερό του πόδι, γύρισε την μπάλα στο δεξί και βρήκε τα δίχτυα των Χανίων για το 1-0.

 

Ο Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ, ωστόσο, πέτυχε λίγο μετά και το 5ο του γκολ σε δέκα συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Και αυτή τη φορά ήταν αδιανόητο... Με ανάποδο ψαλίδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής!

Απολαύστε το γκολ του Σεμπά:



