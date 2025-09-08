Ελλάδα – Δανία 0-3: Προσγείωση στην… πραγματικότητα για την Εθνική

Η «διαβασμένη» Δανία νίκησε 3-0 την Εθνική Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την… προσγείωσε στην πραγματικότητας, μετά την «πεντάρα» επί της Λευκορωσίας, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Οι διεθνείς έδειξαν κόντρα στους Λευκορώσους ότι η Εθνική… ξεχειλίζει από ταλέντο κι έχει το μέλλον μπροστά της, ωστόσο οι Δανοί φρόντισαν να τους δείξουν ότι χρειάζονται ακόμα δουλειά για να «χτυπήσουν» ομάδες του υψηλότερου επιπέδου.

Η επικράτηση των «ερυθρόλευκων» ήταν απόλυτα δίκαιη, καθώς εμφανίστηκαν ανώτεροι σχεδόν σε όλους τους τομείς, μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Πίεση, τρεξίματα, συνδυασμοί, επιθετικές ενέργειες, εμπειρία…

Το σκορ, το οποίο θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο, διαμόρφωσαν οι Νταμσγκααρντ (32’), Κρίστενσεν (62’), Χόιλουντ (81’) και κάνει δύσκολη τη ζωή της Ελλάδας, καθώς πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων, αλλά τον Οκτώβριο έχει δύο «κολλητά» ματς σε Σκωτία και Δανία. Εκεί που επί της ουσίας θα κριθούν όλα…

Το μόνο σίγουρο είναι, πάντως, ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κι οι ποδοσφαιριστές του χρειάζονται τη στήριξη όλων όσο ποτέ άλλοτε!

Η εξέλιξη του Ελλάδα – Δανία

Οι διεθνείς, με την ώθηση που τους έδωσε κι ο κόσμος, μπήκαν δυνατά κι άσκησαν μια έντονη πίεση στους Δανούς, κυρίως στη μεσαία γραμμή με τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη.

Οι Δανοί ανταποκρίθηκαν στο «γαλανόλευκο» πρέσινγκ και μετά το δεκάλεπτο έδειχναν καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Ανάγκασαν την Εθνική σε αρκετές λάθος πάσες και κράτησαν την μπάλα περισσότερη ώρα στα πόδια τους.

Η κατοχή των φιλοξενούμενων έφτασε στο 63% στα μισά του πρώτου μέρους, με τους παίκτες του Γιοβάνοβιτς, πάντως, να μην δέχονται ευκαιρίες, παρά τα αρκετά λάθη τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κορυφαία στιγμή της Δανίας ήταν το παρ’ ολίγον αυτογκόλ του Βαγιαννίδη στο 22’.

Τα αβίαστα λάθη συνεχίστηκαν για την Ελλάδα και μοιραία η ποιότητα της Δανία το εκμεταλλεύτηκε. Μετά τη μεγάλη ευκαιρία του Φρόχολντ στο 30’, ήρθε, δύο λεπτά αργότερα, το 0-1 από τον Ντάμσγκααρντ, ο οποίος κέρδισε την μπάλα από τον Κουρμπέλη, ο οποίος έκανε αδικαιολόγητα ντρίμπλα εκτός περιοχής, και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Δανία κυριάρχησε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου κι είχε στιγμές για να πετύχει και δεύτερο τέρμα. Στις καθυστερήσεις ο Τζολάκης με τρομερή επέμβαση που έκανε με τα πόδια σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόιμπιεργκ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε δύο διορθωτικές κινήσεις, βάζοντας στο ημίχρονο τους Μπακασέτα, Μασούρα αντί των Κωνσταντέλια, Καρέτσα, με την Εθνική να μπαίνει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και πίεσε τους Δανούς.

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, εμφανίστηκαν ιδιαίτερα «διαβασμένοι», έκλεισαν τους διαδρόμους και δεν επέτρεψαν στη «γαλανόλευκη» να έχει ένα passing game, έστω κοντά σε αυτό που έδειξε με τους Λευκορώσους. Παράλληλα, χωρίς να απειλήσουν βρήκαν και δεύτερο τέρμα, ξανά με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο στόπερ Κρίστενσεν έκανε ανενόχλητος 10-15 μέτρα και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Τζολάκη στο 63ο λεπτό.

Η Εθνική έκανε την πρώτη της τελική, μετά το πρώτο τέταρτο του αγώνα, στο 67ο λεπτό, αλλά το σουτ του Παυλίδη, μέσα από την περιοχή, πέρασε άουτ. Οι διεθνείς πίεσαν στα επόμενα λεπτά κι ο Σμάιχελ χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να μπλοκάρει την κεφαλιά του Μαυροπάνου στο 79ο λεπτό.

Οι Δανοί, όμως, όχι απλά ανταποκρίθηκαν, αλλά, όπως και στο δεύτερο τέρμα, «χτύπησαν» χωρίς να… προειδοποιήσουν! Στο 81ο λεπτό, ο Χόιλουντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία, καθώς ακολούθησε τη φάση μετά το δοκάρι του Ντόργκου. Ως το φινάλε, οι φιλοξενούμενοι είχαν κάποιες στιγμές για να σημειώσουν κι άλλο τέρμα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κουλιεράκης - Μέλε

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (65΄ Σιώπης), Ζαφείρης (75΄ Ιωαννίδης), Κωνσταντέλιας (46΄ Μπακασέτας), Καρέτσας (46΄ Μασούρας), Τζόλης (83΄ Πέλκας), Παυλίδης.

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Μέλε (90΄ Γκρονμπάεκ), Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ (82΄ Μπρουν Λάρσεν), Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ (83΄ Ο΄ Ράιλι), Σκοβ Όλσεν (64΄ Ντόργκου), Μπίρεθ (63΄ Χόιλουντ).