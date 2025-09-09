Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Τέλος και επίσημα ο Σάντος από το Αζερμπαϊτζάν

Οnsports Τeam

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αζερμπαϊτζάν αποτελεί από το πρωί της Δευτέρας (08/09) ο Φερνάντο Σάντος.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκίνησε τη θητεία του στην εθνική ομάδα της χώρας τον Ιούνιο του 2024 και σε 11 ματς το Αζερμπαϊτζάν γνώρισε 9 ήττες και κατάφερε να πάρει μόλις 2 ισοπαλίες.

Έτσι, την Δευτέρα (08/09) η διοίκηση της Ομοσπονδίας της χώρας ανακοίνωσε τη κοινή λύση του συμβολαίου των δύο πλευρών, κάτι που σημαίνει πως ο πρώην κόουτς της Εθνικής Ελλάδας είναι ελεύθερος.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από τους Αζέρους, στο επόμενο παιχνίδι του Αζερμπαϊτζάν κόντρα στην Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 χρέη προπονητή θα αναλάβει ο Αϊκχάν Αμπάσοφ, κόουτς της Κ21 της χώρας.