Αταμάν: «Θα πάρουν περισσότερο χρόνο Σορτς και Γκραντ, δεν σκέφτομαι τον Ολυμπιακό»

EUROKINISSI

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Κάουνας κι αναφέρθηκε στην απουσία του Κώστα Σλούκα, υπογραμμίζοντας ότι Σορτς και Γκραντ θα πάρουν περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Αποστολή, Κάουνας: Γιάννης Κουβόπουλος

Επίσης, ο τεχνικός του «τριφυλλιού» ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν σκέφτεται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο έρχεται στις 2 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

Για το ματς με την Ζαλγκίρις: «Αρχικά, θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους. Πολλοί μου έστειλαν ευχές για καλή ξεκούραση, αλλά δεν έχουμε χρόνο για ξεκούραση, πετάμε για το Κάουνας, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο ματς. Η Ζαλγκίρις, ειδικά στην έδρα της, παίζει επιθετικά και υπάρχει εκπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Θα είναι δύσκολο ματς αλλά είμαστε σε καλή φόρμα. Η Ευρωλίγκα είναι περίεργη, πολλές ομάδες έχουν έναν πόντο διαφορά, οπότε το ματς είναι σημαντικό. Η εμφάνιση την μέρα του αγώνα θα κρίνει το αποτέλεσμα».

Για την απουσία του Σλούκα: «Για εμάς είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Έχουμε μεγάλο ρόστερ, έχουμε τον Γκραντ, τον Σορτς, οι οποίοι θα πάρουν περισσότερα λεπτά. Έχουμε το ρόστερ να την διαχειριστούμε. Ελπίζω να παίξει ο Χολμς. Έπαιξε πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Μας λείπει ο Σλούκας αλλά έχουμε το ρόστερ για να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για το πόσο δύσκολο είναι να μην έχουν στο μυαλό τους το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Πίστεψέ με, δεν σκέφτομαι ποτέ το επόμενο ματς. Σκέφτομαι το ματς με την Ζαλγκίρις. Κάθε ματς στην Ευρωλίγκα είναι το ίδιο. Αν κερδίσουμε τον Ολυμπιακό δεν θα πάρουμε δέκα πόντους ή αν χάσουμε θα χάσουμε 10 πόντους. Κάθε ματς είναι το ίδιο. Φυσικά, είναι ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα προετοιμαστούμε μετά το ματς με το Μαρούσι. Τότε θα αρχίουμε να σκεφτόμαστε το ματς».

Για την ένταση στην άμυνα: «Δεν είναι εύκολο. Έχουμε τρομερούς παίκτες στην επίθεση. Η ιδέα είναι όλοι να παίζουν με ένταση σε άμυνα και επίθεση. Δεν είναι εύκολο πάντα. Όταν παίζεις μεγάλα ματς όλοι είναι πιο συγκεντρωμένοι, και οι παίκτες και οι οπαδοί».

Για τον Καλαϊτζάκη και αν θα έχει παρόμοιο ρόλο κόντρα στον Φρανσίσκο με αυτόν που είχε απέναντι στον Μίσιτς: «Όχι».