Παναθηναϊκός AKTOR: «Νίκη… χριστουγεννιάτικο δώρο στον Σλούκα»

EUROKINISSI

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για το Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις, για τη 18η αγωνιστική της Eurolegue.

Αποστολή, Κάουνας: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε ότι οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν τη νίκη ως... χριστουγεννιάτικο δώρο στον Κώστα Σλούκα, ο οποίος θα απουσιάσει. Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με την Ζαλγκίρις: «Θα είναι πολύ δύσκολο ματς. Ξέρουμε τον κόσμο της, είμαι βέβαιος πως έχει ήδη γίνει sold-out. Πολύ καλή ομάδα, καλοί παίκτες. Θα είναι μεγάλη μάχη».

Για την αναμέτρηση με τον Φρανσίσκο και αν είναι έξτρα κίνητρο: «Είναι δοκιμασία. Δεν είναι έξτρα κίνητρο. Πάντα θες να παίζεις καλά κόντρα στους κορυφαίους. Κάνει τρομερή σεζόν. Θα είναι πρόκληση για εμάς να τον σταματήσουμε και να τον δυσκολέψουμε».

Για την απουσία του Σλούκα και τον μεγαλύτερο ρόλο που θα έχει ο ίδιος: «Δεν θα έχω μόνο εγώ αλλά όλη η ομάδα. Μας λείπει ένας παίκτης, οπότε όλοι θα πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω για να καλύψουν το κενό. Εγώ, ο Ναν, ο Γκραντ. Όποιος μπαίνει στο παρκέ θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω για να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν είναι έτοιμος να στείλει τη νίκη ως... χριστουγεννιάτικο δώρο στον Σλούκα: «Φυσικά. Ξέρουμε ότι θα βλέπει από το σπίτι του και ελπίζουμε να του δώσουμε τη νίκη».