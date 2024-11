Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η Εθνική – Πότε θα γίνει η κλήρωση

Η Εθνική τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου της στη League B του Nations League και θα διεκδικήσει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία μέσω των playoffs.

Το «συγκρότημα» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις 20 και τις 23 Μαρτίου του 2025 θα αντιμετωπίσει σε διπλές αναμετρήσεις ομάδα που τερμάτισε στην 3η θέση ομίλου της League A. Μάλιστα, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και η ρεβάνς θα είναι εκτός.

Η ελληνική ομάδα, η οποία ανέβηκε τέσσερις θέσεις στο FIFA Ranking (από 42 στο 38), θα δώσει το «παρών» στη διαδικασία της κλήρωσης των playoffs και θα μάθει τον αντίπαλό της στην παραπάνω διαδικασία, μεταξύ των Βελγίου, Σκωτίας, Σερβίας και Ουγγαρίας. Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή (22/11) στη Νιόν της Ελβετίας. Θα ξεκινήσει στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Biggest improvement in Top 100 of? Nov 2024 FIFA ranking:



+7 ??????? SCO ? 51 to 44

+7 ?? ZAM ? 94 to 87

+5 ?? NOR ? 48 to 43

+5 ?? ISR ? 81 to 76

+5 ?? UAE ? 68 to 63

+4 ?? GRE? 42 to 38

+4 ?? CAN ? 35 to 31