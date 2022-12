Μουντιάλ 2022: Πανικός στο Μπουένος Άιρες για την στέψη της Αργεντινής! (video)

Τρομερές στιγμές στην Αργεντινή! Το Μπουένος Άιρες κυριολεκτικά «κάηκε» για την «Αλμπισελέστε» που κατέκτησε το Μουντιάλ ξανά μετά από 36 χρόνια.

Όλη η χώρα περίμενε πως και πως τον Λιονέλ Μέσι να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο στέμμα όπως έκανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986 και επικράτησε πανικός όταν τελείωσε ο τελικός με τη Γαλλία.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ήταν δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε, χάρη στον Μέσι», είπε ο 13χρονος Σαντιάγκο στο Μπουένος Άιρες, γιορτάζοντας τη νίκη με την οικογένειά του μπροστά από το σπίτι που ανήκε στο είδωλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας το 1986.

Με σημαίες, καπέλα και τις εμβληματικές γαλανόλευκες φανέλες της χώρας, οι Αργεντινοί κατέλαβαν το κέντρο του Μπουένος Άιρες και άλλα σημεία της πρωτεύουσας μέσα σε λίγα λεπτά μετά τον θρίαμβο, ενώ σε όλη τη χώρα ξέσπασαν εορτασμοί.

The scenes in Buenos Aires ?? pic.twitter.com/Mc6s4BFSYw

«Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, μερικές φορές αγωνιώδες», είπε ο 46χρονος Ντιέγκο Αμπουργκέιλι, ο οποίος επευφημούσε την εθνική ομάδα από τα προάστια του Μπουένος Άιρες. «Αυτή η ομάδα έκανε τους ανθρώπους να τους ερωτευτούν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες».

Η ομάδα της Νότιας Αμερικής, η οποία έχασε τον τελικό του 2014 από τη Γερμανία, δεν είχε κερδίσει Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1986. Όμως η άνοδος της έχει προκαλέσει την απόλυτη υποστήριξη στην Αργεντινή, η οποία μαστίζεται από υψηλό πληθωρισμό και οικονομική κρίση που έχει ωθήσει περίπου το 40% του πληθυσμού στη φτώχεια.

«Είναι μια απέραντη χαρά μετά από τόση ένταση», είπε στο Reuters ο 46χρονος δικηγόρος Νικολας Πίρι. «Η αρμονία μεταξύ της ομάδας, με επικεφαλής έναν ηγέτη που παίζει σε επίπεδο που τον κάνει τον καλύτερο στον κόσμο, και της κατάστασης των παικτών γενικότερα, μας οδήγησαν σε αυτήν την επιτυχία που άξιζε. Πάμε Αργεντινή!» πρόσθεσε.

Ο 35χρονος Μέσι σημείωσε τα δύο γκολ για την Αργεντινή, ενώ ο Άνχελ Ντι Μαρία το άλλο. Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο μοναδικός σκόρερ για τη Γαλλία, σημειώνοντας χατ τρικ.

Η τελική νίκη εδραιώνει τη θέση του Μέσι ως θρύλου μεταξύ των Αργεντινών, με τον αγώνα της Κυριακής να είναι η τελευταία του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο για την Αργεντινή.

The crowd in Buenos Aires ?



(via @BBCsport)pic.twitter.com/NENPJ7Vtlb