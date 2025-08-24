Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου
Onsports Team 24 Αυγούστου 2025, 07:43
SUPER LEAGUE

Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου

Μόλις στα 41 της χρόνια η κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από σκληρό και γενναίο αγώνα με τον καρκίνο.

Πολύ δύσκολες στιγμές για την οικογένεια της Αλεξάνδρας Νικολαϊδου και το σύντροφό της, Ντέμη Νικολαϊδη. Μόλις στα 41 της χρόνια άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στον πόνο τους οικείους της.

«Έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο (23/8) δίνοντας μεγάλο και γενναίο αγώνα με τον καρκίνο. Ο οποίος δυστυχώς αποδείχθηκε άνισος. Στο πλευρό της ήταν ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ. Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου είχε γνωστοποιήσει τον αγώνα που κάνει, στην Παγκόσμιο Ημέρα Κατά του Καρκίνου.

Ήταν μόλις 41ος χρόνων, είχε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε brand ένδυσης. Είχε κάνει πέρασμα και από την τηλεόραση, ως ηθοποιός στη σειρά «Καληνύχτα Μαμά» που είχε προβληθεί στον ΑΝΤ1.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Η ώρα των «δικεφάλων» και της επιστροφής της ΑΕΛ
13 λεπτά πριν Super League: Η ώρα των «δικεφάλων» και της επιστροφής της ΑΕΛ
SUPER LEAGUE
Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου
1 ώρα πριν Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέθανε σε ηλικία 28 ετών ο Malik Taylor - Σε σοκ οι εκατοντάδες χιλιάδες fans του star του TikTok
4 ώρες πριν Πέθανε σε ηλικία 28 ετών ο Malik Taylor - Σε σοκ οι εκατοντάδες χιλιάδες fans του star του TikTok
SUPER LEAGUE
Δράση «Connect Autism» από την ΠΑΕ ΑΕΚ και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ
6 ώρες πριν Δράση «Connect Autism» από την ΠΑΕ ΑΕΚ και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved