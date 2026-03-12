Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις: Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ για το Europa League
Οnsports Team 12 Μαρτίου 2026, 19:30
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις: Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ για το Europa League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Μπέτις, για τη φάση των «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» θα κληθούν για ακόμη μία φορά μέσα στη σεζόν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Αχμέντ Τουμπά (3 κίτρινες), Χάβι Ερνάντεθ (αποβλήθηκε στη ρεβάνς με την Πλζεν), Τάσο Μπακασέτα (3 κίτρινες) και τους τραυματίες Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιάννη Κώτσιρα.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Τιν Γεντβάι, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Μουσά Σισοκό και Λούκας Τσάβες.

Παρά τις δυσκολίες, το «τριφύλλι» θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο από την Ισπανία και να διεκδικήσει μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην πέμπτη ομάδα της LaLiga, που έχει θέσει ως στόχο τη διάκριση στη διοργάνωση.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Μπέτις


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Ζαρουρί και Πελίστρι κόντρα στην Μπέτις - Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός: Με Ζαρουρί και Πελίστρι κόντρα στην Μπέτις - Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Το μήνυμα του γιου του Λεσόρ: “Προσέχετε ο πατέρας μου επέστρεψε”
1 λεπτό πριν Το μήνυμα του γιου του Λεσόρ: “Προσέχετε ο πατέρας μου επέστρεψε”
EUROLEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens
8 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι
9 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι
CONFERENCE LEAGUE
LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στη Σλοβενία για το Conference League
24 λεπτά πριν LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στη Σλοβενία για το Conference League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved