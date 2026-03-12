Ομάδες

Παναθηναϊκός: Με Ζαρουρί και Πελίστρι κόντρα στην Μπέτις - Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
Οnsports Team 12 Μαρτίου 2026, 19:26
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Ζαρουρί και Πελίστρι κόντρα στην Μπέτις - Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Με βασικούς τους Φακούντο Πελίστρι και Ανάς Ζαρουρί παρατάσσει τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις ο Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται σε λίγη ώρα (19:45) την ισπανική ομάδα στο ΟΑΚΑ, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει καταλήξει στις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς, Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Μπακασέτα, Τουμπά και Ερνάντεθ.

Κάτω από τα δοκάρια θα αγωνιστεί ο Αλμπάν Λαφόν, ενώ την τριάδα της άμυνας θα αποτελέσουν οι Κάτρης, Σβέριρ Ίνγκασον και Ντάβιντε Καλάμπρια. Στην αριστερή πλευρά θα κινείται ο Γιώργος Κυριακόπουλος, δεξιά ο Ζαρουρί, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα βρίσκονται οι Άνταμ Τσέριν και Ρενάτο Σάντσες.

Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Ανδρέας Τεττέη, με τους Βισέντε Ταμπόρδα και Πελίστρι να κινούνται πίσω του.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Ροντρίγκες, Νατάν, Γιορέντε, Ρουιμπάλ, Ρόκα, Φορνάλς, Αλτιμίρα, Εζαλζουλί, Άντονι, Ερνάντες, ενώ στον πάγκο είναι οι: Βάγιες, Άντριαν, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιντάλγκο, Γκόμεζ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Φίρπο, Γκαρσία.



