Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ - Έτοιμος ο Σιώπης για Μπέτις, παλεύει ο Τσιριβέγια

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έβγαλε μέρος της προπόνησης την Δευτέρα (9/3) και θέτει υποψηφιότητα για να προλάβει το ματς με την Μπέτις στην Ισπανία.

Μετά τον σοβαρό μυϊκό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στις 25 Ιανουαρίου, που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι εβδομάδες, ο Πέδρο Τσιριβέγια μοιάζει έτοιμος για την επάνοδό του.

Ο Ισπανός μέσος έβγαλε μέρος της προπόνητης της Δευτέρας (9/3) και πλέον παλεύει για να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Μπέτις στην Ισπανία (19/3).

Παράλληλα, ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ έρχονται και από τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος προπονήθηκε σε δουλ ρυθμούς και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους «βερδιμπλάνκος» στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (12/3 19:45).

Αντίθετα, οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Κώτσιρας συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

"Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League (12/3, 19:45).

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος της προπόνησης πήρε ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και θεραπεία έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν".