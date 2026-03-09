Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ - Έτοιμος ο Σιώπης για Μπέτις, παλεύει ο Τσιριβέγια
Οnsports Team 09 Μαρτίου 2026, 18:41
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ - Έτοιμος ο Σιώπης για Μπέτις, παλεύει ο Τσιριβέγια

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έβγαλε μέρος της προπόνησης την Δευτέρα (9/3) και θέτει υποψηφιότητα για να προλάβει το ματς με την Μπέτις στην Ισπανία.

Μετά τον σοβαρό μυϊκό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στις 25 Ιανουαρίου, που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι εβδομάδες, ο Πέδρο Τσιριβέγια μοιάζει έτοιμος για την επάνοδό του.

Ο Ισπανός μέσος έβγαλε μέρος της προπόνητης της Δευτέρας (9/3) και πλέον παλεύει για να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Μπέτις στην Ισπανία (19/3).

Παράλληλα, ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ έρχονται και από τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος προπονήθηκε σε δουλ ρυθμούς και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους «βερδιμπλάνκος» στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (12/3 19:45).

Αντίθετα, οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Κώτσιρας συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

"Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League (12/3, 19:45).

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος της προπόνησης πήρε ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και θεραπεία έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν".


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός - Μπέτις: Σημαντική απουσία για τους Ισπανούς - Νοκ άουτ ο Ίσκο

Παναθηναϊκός - Μπέτις: Σημαντική απουσία για τους Ισπανούς - Νοκ άουτ ο Ίσκο
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός - Μπέτις: Νέο πρόβλημα μετά τον Ίσκο - Αμφίβολος και ο Άμραμπατ

Παναθηναϊκός - Μπέτις: Νέο πρόβλημα μετά τον Ίσκο - Αμφίβολος και ο Άμραμπατ

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Το φαντασμαγορικό σόου στο Αγρίνιο για τα γενέθλια των 100 χρόνων - Βίντεο
6 λεπτά πριν Παναιτωλικός: Το φαντασμαγορικό σόου στο Αγρίνιο για τα γενέθλια των 100 χρόνων - Βίντεο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αγωνία για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: Κινδυνεύουν με εκτέλεση αν επιστρέψουν
33 λεπτά πριν Αγωνία για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: Κινδυνεύουν με εκτέλεση αν επιστρέψουν
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1: Γιόρτασε με ανατροπή την επέτειο για τα 100 χρόνια ιστορίας του!
55 λεπτά πριν Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1: Γιόρτασε με ανατροπή την επέτειο για τα 100 χρόνια ιστορίας του!
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ορίστηκε ο πρώτος ημιτελικός για τη Volley League
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ορίστηκε ο πρώτος ημιτελικός για τη Volley League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved